Aşk acısını dindiren şelale

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Mitolojik hikayeye göre suyundan içeni, mendilini ıslatanı ve yüzünü yıkayanları aşk acısından arındırdığına inanılan Bartın'daki Ulukaya Şelalesi, çevresindeki doğal güzelliklerin yanı sıra efsanesiyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.