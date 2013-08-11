Ateş ve buzullar ülkesi: İzlanda

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Doğaseverlere yönelik bir gezi programı...

Dünyanın Renkleri kapsamında, 4 – 11 Ağustos 2013 tarihlerinde, Kuzey Kutbu’nun yanı başında, vahşi doğa manzaralarıyla tanınan ateş ve buzullar ülkesi İzlanda’ya kapsamlı bir seyahat düzenleniyor. Siz de yerinizi almak isterseniz işte detaylar...

Özellikle doğaseverlere yönelik tasarlanan gezi programı, dünyaca ünlü Blue Lagoon’u ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Thingvellir Ulusal Parkını da kapsıyor. Avrupa’nın bir parçası sayılmakla birlikte, sosyal ve coğrafi olarak, kıtanın diğer ülkelerinden çok farklı özellikler gösteren İzlanda’ya yapılacak bu yolculuk; buzullar, fiyordlar ve çağlayanların oluşturduğu vahşi doğasıyla görkemli manzaralar vaat ediyor.

Gezide, siyah lavlardan ve kırmızı sülfür katmanlarından oluşan, aralarından mavi renkli sıcak suların fışkırdığı, rengarenk, engebeli bir yeryüzü parçasının tüm doğal güzelliklerine tanıklık edilecek. Tur programı boyunca, görkemli buzullar ve fiyordlar, baş döndürücü yüksekliklerden akan çağlayanlar, balinalar, değişik kuş türleri tarafından mesken tutulmuş dik yarlar ve yemyeşil vadiler görülecek.

Dünyanın en kuzeyindeki başkent olan ve “dumanların koyu” anlamına gelen Reykjavik de, dokunulmamış doğası içinde yer alan meydanları ve sakin yaşam tarzıyla, adanın kent yaşamıyla tanışma fırsatı sunuyor.

Bilgi için:

Tel: 0212 361 20 00

E-posta: dunyaninrenkleri@koptur.com



TUR DETAYLARI:

Türk Hava Yolları ile uçuluyor. Tüm yemekler ve geziler tur ücretine dahil.

Turun ücreti: 3.295 € (iki kişilik odada kişi başı)

