Bali'de cennetin kapılarını açmak: Pura Lempuyang'ı ziyaret etmeye değer mi?

Buna rağmen, Pura Lempuyang sadece bir fotoğraf fırsatından çok daha fazlasını sunuyor. Bali kültürüne ve maneviyatına derinden kök salmış, antik ve kutsal bir yer. Deniz seviyesinden yaklaşık üç çeyrek mil yüksekte konumlanan tapınak, cennete yükseliyormuş gibi görünüyor ve bu özelliği ona "Cennet Kapıları" adını veriyor.