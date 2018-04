Şimdi Balkanları otobüsle karış karış keşfetme zamanı!





Bahar ayları herkesi yazın enerjisine hazırlayan ufak telaşlar barındırır. Yeni yerleri adım adım keşfetmek, tarihi yerinde öğrenmek ve yeşillikler içerisinde kaybolmak muhteşem bir bahar geçirmenin en keyifli yolu. Özellikle yakınlığı ile cazip bir alternatif olan Balkan ülkeleri, kendine özgü kültürel yapısı ve eşsiz doğası ile bahar ayında gezi tutkunları için önemli bir seçenek olmaya devam ediyor. Bu noktada Türkiye’nin önemli seyahat acentalarından TurizmPark’ın, bahar ayını farklı bir tatille renklendirmek isteyenlere harika bir önerisi var: Balkanları otobüsle karış karış keşfetmek!Adriyatik Denizi’nin ve tarihle harmanlanmış yapıların tadını çıkarabileceğiniz muhteşem bir tatil keyfi çok uzağınızda değil. Dağ, deniz ve ormanlar içerisinde tarihi dokusunu saklayan Balkanlar’dan aldığınız keyif, otobüsle yolculuğun ekonomikliği ve eğlencesi ile birleşince katlanarak artacak.Birden fazla ülkeyi gezerken birbirine çok yakın kültürlere tanıklık edebileceğiniz keşif turunuzda, tatil rotanızı Yunanistan’dan başlatıp Balkanlar’ın incileri olan Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek’ten geçerek Hırvatistan’da sonlandırabilirsiniz. Bu geziniz esnasında Makedonya’nın güzellikler şehri Ohrid’de tarih dolu yapılar arasında kendinizi kaybedecek, Tuna ve Sava nehirlerinin buluştuğu Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yenilendiğinizi hissedeceksiniz. Karadağ’ın turizm merkezi Budva ve Hırvatistan’da yeşil ve mavinin eşsiz uyumunun tadını çıkarmayı unutmayın.Her bir şehirde yer alan Türk çarşıları, camiiler, Osmanlı ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun eserleri, Makedon Kralı Büyük İskender’in izleri, katedraller ve kiliseler mutlaka görmeniz gerekenler arasında yer alıyor. Bu güzelliklere otobüslü turunuz sırasında an be an tanıklık etme şansının yanı sıra, daha çok fotoğraf çekip anı ölümsüzleştirme imkanı bulmanız da tatilinizi daha keyifli kılacak detaylardan.Sizler de Nisan ayına özel fırsatları kaçırmamak ve Balkan turları hakkında detayları öğrenmek için turizmpark.com’u ziyaret ederek benzersiz bir Balkan tatili için ilk adımı atabilirsiniz.