Bayramda Kapadokya rüyası!

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Doğa harikası olarak nitelendirilen ve tarihe beşiklik eden bu topraklar, ziyaretçilerine büyülü bir diyarın kapılarını açıyor.

Milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Göllüdağı’nın çıkarttığı lavlarla oluşan Kapadokya binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyor. Peribacaları olarak adlandırılan, insanlar tarafından konut ve ibadethane olarak kullanılan, fresklerle süslenmiş bu oluşumlar gelenleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Güzel Atlar Diyarı olarak da bilinen Kapadokya’da ziyaret edebileceğiniz pek çok nokta var. Kadı Kalesi’nin bulunduğu Ürgüp, Roma Dönemi’nden beri oyularak içine çok sayıda oda, ev, sığınak, sarnıç, mezar ve mahzen yapılan kalesiyle bilinen Uçhisar, Hıristiyanlığın önemli bir merkezi olan Göreme, balon turlarının yapıldığı Ortahisar... Özellikle Çatalkaya Peribacası, Bizans dönemi kaya oyma Hallaç Manastırı, Mazı köyündeki kaya oyma yeraltı şehri, Karlık, Karain de görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

