Bayramda kültür turu

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Tur acenteleri, bayramda tatile çıkacaklar için yurt içinde farklı güzergah ve süreleri kapsayan seyahat seçenekleri sunuyor...

Ramazan Bayramı'nda, Kapadokya, Pamukkale, Safranbolu, Nemrut, Efes, Sümela Manastırı, Ihlara, Tuz Gölü, Birecik, Halfeti, Şanlıurfa, Hasankeyf, Mardin ve Gökova kültür turu yapmak isteyenler için farklı alternatifler sunuyor.



Bayram tatiline gideceklere yakın ve uzak mesafelere göre alternatifler tavsiye eden tur acenteleri, günübirlik ya da kısa süreli bir program isteyenlere yakın şehirlerdeki turistik alanları öneriyor. Tatilini uzun tutanlar için de doğudan batıya, kuzeyden güneye birbirinden özel yerleri görmeyi vaat ediyor.



Galatya, Kilikya, Kapadokya, Bitinya, İyonya, Pamukkale, Likya, Karya, Misya ve Bodrum gibi destinasyonlara yönelik turlar düzenleniyor.



2 gece 4 gün sürecek Klikya turu ile Adana St. Paul Kuyusu, Tarsus Şelalesi, efsanevi yılanların şahı Şahmeran'ın kesildiğine ve kanının duvarlarına sıçradığına inanılan Şahmeran Hamamı, tarihteki büyük aşklardan birisini simgeleyen Kleopatra Kapısı, Deniz Kapısı, Makam-ı Şerif Camisi ve Danyal Peygamber'in makamı görülebiliyor. Roma mimarisinin vazgeçilmez ögesi olan mozaiklerin sergilendiği Mozaik Müzesi, Zeus Tapınağı, Cennet Cehennem Obrukları, sarkıt ve dikitleriyle ünlü Dilek Mağarası gezilip görülebilecek diğer yerler

arasında sayılabiliyor.



Kapadokya herkesin gözdesi

Birkaç gün büyük şehirlerin stresinden kaçıp rahatlamak isteyenlere sıklıkla önerilen turların başında, İpek Yolu'nun önemli geçiş noktalarından biri olan, doğal güzelliklerini Erciyes Dağı ve Hasan Dağı'na borçlu, Persler'in "Güzel Atlar Diyarı" diye adlandırdıkları Kapadokya geliyor.



Genellikle sonbaharda büyük ilgi gören Kapadokya turları, deniz, kum, güneş algısının dışında tatil yapmak isteyenlere en uygun tatil şekli olarak belirtiliyor.



Bu tura katılanlar Avanos, Ürgüp, Ihlara Vadisi, Göreme, Hacı Bektaş-ı Veli, Derinkuyu ve Tuz Gölü'nü görme imkanı bulabiliyor. Kapadokya gezileri genellikle 3 gece, 4 gün şeklinde planlanıyor. Gezi kapsamında Türk gecesine ve balon turuna katılma imkanı da bulunabiliyor.



Unesco Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu

Günlerce sürecek bir seyahate çıkmaya vakit bulamayanlar için tam da aradıkları alternatiflerden biri olan Unesco Dünya Miras Listesi'ndeki "Safranbolu turu"nda ise 3 gece konaklamalı farklı seyahat seçenekleri bulunuyor.



Bu turda seyahat severler Safranbolu'nun kendine has daracık Osmanlı'dan kalma sokaklarında kaybolup, Dibek Kahvesi'nin yanında yöreye özgü lokumların tadına bakabiliyor.



Tur çerçevesinde Amasra, Bartın, Yedi Göller, Sapanca, Maşukiye, Kartepe güzergahı boyunca seyahat edilebilirken, Safranbolu'da Yörükköyü, Köprülü Camisi, Güneş Saati, Hıdırlık Tepesi, Kaymakamlar Evi, Demirciler ve Bakırcılar Çarşısı, Arasta; Fatih Sultan Mehmet'in gördüğü zaman "Lala Lala, Çeşm-i Cihan bu mu ola?" diyerek hayranlığını dile getirdiği Bakacak Tepesi'nden Amasra da görülebiliyor.



Karadeniz'in serin yaylaları

Tur şirketlerinin farklı konaklama alternatifleri hazırladığı Karadeniz turu ile yeşilin tarihle iç içe geçtiği tüm güzellikler bir arada seyredilebiliyor. Her mevsim ayrı bir güzellik sunan, sarının ve yeşilin binbir tonuyla bezenen ve Uzungöl, Karagöl gibi önemli göllerinin yanı sıra Sümela Manastırı gibi çok sayıda tarihi yapıya da ev sahipliği yapan Karadeniz, doğada

sakin yürüyüşler yapmayı sevenlerle Çoruh'un azgın suları arasında eşsiz bir rafting tecrübesi yaşamak isteyenler için doğru bir adres olarak değerlendiriliyor.



Nemrut'ta güneşin batışı, Urfa'da sıra gecesi

Bunun yanı sıra yemekleriyle damakta unutulmaz bir tat bırakan GAP turları da son dönemlerde oldukça ilgi çekiyor.



4 gece 5 gün süren Diyarbakır, Hasankeyf, Midyat, Mardin, Harran, Şanlıurfa, Adıyaman, Nemrut, Halfeti, Birecik, Gaziantep, Kilis, Antakya'dan oluşan rotayla tarihi ve büyüleyici Mardin sokaklarında gezilebiliyor, Nemrut'ta güneşin batışı seyredilip, Şanlıurfa'nın ünlü sıra gecelerine eşlik edilip, Gaziantep ve Kilis mutfaklarının birbirinden leziz yemekleri

tadılabiliyor.



İsimleri güzelliklerini anlatmaya yetiyor

Göz alabildiğine uzanan zeytinlikleri ve masmavi koylarıyla eşsiz güzellik barındıran Ege bölgesini kapsayan turlarda da "Kuşadası-Pamukkale" turunun yanı sıra Kuzey Ege'yi görmek isteyenlere Çanakkale'den çıkıp Ayvalık, Çeşme ve İzmir'e kadar uzanan güzergahlar tavsiye ediliyor. Ayrıca, seçenekler arasında denizi ve yaz aylarındaki turist yoğunluğuyla bilinen Güney Ege turları da mevcut.



(AA)