Bayramda yurt içi turlar gözde

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Bayram tatilinin kısa olması vatandaşı yurt içi turlara yöneltti!

Kurban Bayramı tatilinin kısa olması ve hafta içine denk gelmesi, tatilcileri, yakın yerler ve yurt içi turlara yöneltti.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Kurban Bayramı tatilinin 3 Ekim Cuma öğleden sonra başlayıp, 7 Ekim'de sona ereceğini hatırlattı.



Ulusoy, bayram dolayısıyla seyahat acentelerinin erken rezervasyon kampanyası düzenlediğini hatırlatarak, seyahat paketlerini 4 günlük tur programı şeklinde yapan acentelerin, tatilcilere kredi kartına taksit ve indirim imkanı sunduğunu aktardı. Ulusoy, sürenin kısa olmasıyla vatandaşların yurt dışı yerine, yurt içi tatil bölgelerini tercih ettiğini kaydetti.



Kurban Bayramı rezervasyonlarına şu ana kadar ilginin yüzde 70 civarında olduğunu düşündüklerini belirten Ulusoy, şu bilgileri verdi:



"Tatilin kısa olması vatandaşları çoğunlukla yurt içi turlara yönelttti. Bayram rezervasyonlarında yurt içi turlarda, Antalya bölgesi başta olmak üzere sanatçılı, gala programlarıyla lanse edilen Kıbrıs turları, Bodrum, Marmaris, Kuşadası talep görüyor. Kültür turlarında ise Kapadokya, Pamukkale, Karadeniz ve GAP turlarıyla İstanbul yakınları için ise Safranbolu turları yoğun talep görmektedir. Yurt dışı turlarda ise vizesiz destinasyonlar başta olmak üzere İtalya, Fransa, İspanya, Prag, Budapeşte ve Balkan turları ön plana çıkıyor. Yunanistan turları da yoğun talep görmektedir."



"Yıpranmış araçlar kullanılmadığına dikkat edin"

Başaran Ulusoy, bayramda özellikle seyahat acenteleri kanalıyla tatile çıkacak olanların paket tur satın aldıklarında, mutlaka seyahat sigortasını yaptırmalarını isteyerek, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu bildirdi.



Tatil konusunda yapılacak görüşmelerde acentelerin belge numarasıyla unvanının sorulması gerektiğini dile getiren Ulusoy, numaranın ve acente unvanının doğruluğunun, Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da TÜRSAB'ın internet sitelerinden sorgulanmasını istedi.



Tatilcilerden, turlarda ve transferlerde can güvenliğini tehlikeye atıcı şekilde yıpranmış araçlar kullanılmadığına da dikkat etmelerini de öneren Ulusoy, internetten tatil alanların, siteleri olan acentelerin TÜRSAB logosunu ve acente numaralarının yayınlanmasına dikkat etmelerini talep etti.



(AA)