Bembeyaz bir tatil

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Renaissance Polat Erzurum Hotel sömestr döneminde çocukları kış sporlarını yapmaya ve öğrenmeye bekliyor.

Renaissance Polat Erzurum Hotel; Sömestir tatili için özel bir tatil paketi hazırladı. 27 Ocak - 10 Şubat tarihleri arasında, tam pansiyon, kişibaşı gecelik fiyat 260 TL’den başlıyor.

Suni karlama sistemi sayesinde kar garantisi, gece kayağı, 40 km pist uzunluğu, çocuk klübü, beş yıldızlı uluslararası konfor gibi imkanlar sunan Renaissance Polat Erzurum Hotel'de siz de çocuğunuza süper bir karne hediyesi verebilirsiniz.