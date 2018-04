Kendinizi bambaşka bir gezegene adım atmış gibi hissediyorsunuz. Gürültü yok, korna sesi yok, bağıra çağıra konuşan, telaşla koşturan insanlar yok. Onun yerini lavanta tarlaları, göz alabildiğine uzanan üzüm bağları, ayçiçeklerinden sapsarı halılar, mavi-yeşil panjurlu taş evler, yeşil, daha çok yeşil, huzur ve dinginlik alıyor. Güney Fransa’nın en güzel bölgelerinden Provans’taysanız, oraya aşık olacağınıza emin olabilirsiniz.

Yazı: Gülru İncuMor rengin her tonunu görebileceğiniz göz alabildiğine uzanan lavanta tarlaları, sanki asırlardır oradaymış gibi duran sarmaşık kaplı taş evler, Orta Çağ köyleri, yumuşacık bir güneş ışığı, yemyeşil tepeler ve nefesinizi kesen bir doğa… Güney Fransa’nın Provans bölgesindeyseniz kendinizi bir film setinde gibi hissetmeniz an meselesi. Yaklaşık üç saat süren direkt uçuştan sonra Marsilya’ya iniyorsunuz ve artık Provans’tasınız. Fransa’nın 26 bölgesinden biri olan Provence-Alpes- Cote d’Azur, ünlü Fransız Rivierası’nın da bulunduğu bölge ve merkez şehri de Marsilya. Provans kendi içinde Var ve Provans Kıyısı, Marsilya’nın da dahil olduğu Bouches-du-Rhone, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes Maritimes ve Riviera olmak üzere altı bölgeden oluşuyor. Provans’ta sadece bir hafta geçirecekseniz öncelikle her yeri görmeye çalışmaktan vazgeçin, üzgünüm ama bu mümkün değil. Önce en çok görmek istediğiniz yerleri belirleyin ve o şehirlerin dahil olduğu bölgeyi tanımaya çalışın. Jet sosyetenin gözbebeği Fransız Rivierası ya da sakin Provans kasabaları arasında bir seçim yapmalısınız. Eğer arabayla geziyorsanız komşu iki bölgeyi gezebilirsiniz belki ama benim gibi bir yeri ara sokaklarıyla, caddeleriyle, gecesiyle-gündüzüyle yaşamayı seviyorsanız 2-3 gecelik konaklamaları tercih edin. Marsilya’nın keşmekeşinden çıkıp da bölgenin içlerine doğru yola çıktığınızda bambaşka bir aleme giriyorsunuz. Evet, bir haftalık tatilden istediğiniz, çılgın kalabalıktan uzakta doğa, sakinlik, huzur ve keyif ise kesinlikle zamanın durduğu yerde, vadedilen topraklardasınız. Kendinizi tembelliğin kollarına bırakmaktan çekinmeyin!Dar pencereli, ahşap panjurlu eski binalarıyla Marsilya, Fransa’nın güney kıyısı Cote d’Azur’ün en güzel limanlarından ve doğal olarak çok kalabalık. Sabahları burnunuza mis gibi ekmek ve kahve kokuları geliyor; sağınız solunuz fırın. Adım başı çıtır çıtır kruvasanlar resmen ‘Gel de tadıma bak’ diyor. Biraz vicdan azabıyla kruvasanın dilinizin üzerinde yavaş yavaş dağılmasını izliyor, kahvenizden bir yudum alıyorsunuz ve vicdan azabının yerini çokça tatmin ve mutluluğa bırakması bir dakikayı bile geçmiyor. Sonra limana yani Vieux Port’a iniyorsunuz. Deniz ürünleri satan balıkçı tezgahları, çiçekçiler ve sabun tezgahları karşılıyor sizi. Marsilya sahilinde yan yana sıralanan lokantalarda resmen tencereyle önünüze konan midyelere, Fransızların meşhur balık çorbası Bouillabaisse’e ve birayla günbatımını izlemeye doyamıyorsunuz. Limandan teknelerle gidilen ve ‘Calanque’ adı verilen yemyeşil koylara bakir oldukları için ulaşım biraz zor ama kesinlikle muhteşem. Marsilya’nın çok gelişmiş bir ulaşım ağı var ve Marsilya Saint Charles Garı’ndan Aix de Provenve, Arles, Avignon gibi yakın yerlere, Nice ve Cannes’a, hatta hızlı trenle (TGV) Paris, Brüksel, Madrid, Barselona ve Frankfurt’a bile gidebilirsiniz.