İklim yarı Akdeniz, çok değişken; yağmur damlaları yanağınızdan süzülmeden bir bakmışsınız güneş açmış... En güzel yanı ise acele yok, telaş yok, bir yerlere yetişmenin stresi hele hiç yok. Yavaşlığın getirdiği keyif kulağınızdaki Fado’nun keyfine karışınca, gerçekten yaşamanın tadına vardığınızı hissediyorsunuz.

Yazı: Müjde Taşcıoğlu

Avrupa’nın en ucunda, Atlantik Okyanusu’nu boylu boyunca kucaklamış, bağ bahçesi ile içinizi açacak, tatlı şarapları ile başınızı döndürecek sıra dışı bir yerde, Porto’dayım. İstanbul’dan 4.5 saat süren direkt uçuş ile Portekiz’in ikinci büyük şehri Porto’ya bu ilk gelişim. Şehrin yüzünü oluşturan en önemli detaylardan Rio Douro Nehri, okyanusa şarkılar söyleyen kederli Fado, seramik kaplı evleri ve dünyaca ünlü şarapları ile gözüm, gönlüm, damağım her şey doysun, tatlansın istiyorum. UNESCO’nun görmezlikten gelmediği bu verimli topraklar dünyanın önemli miraslarından. Yüzyıllar önce asma yaprağındaki bereketi keşfeden Portolular için, bugün hala üzüm büyük bir nimet. Dünyada Porto’yu Porto yapan, belki de yapım tekniğini sır gibi sakladıkları tatlı şarapları. Ulaşılmaz, merak uyandıran bu yapım tekniğinin tüm detayı 18’inci yüzyılda çıkarılan bir kanunla koruma altına alınmış. Romalıların korunaklı limanı Porto, başından beri önemli bir ticaret merkezi olarak kalmaya direnmiş, lakin yeni yerler görme derdine düşen meraklı turistlerin artık en gözde şehri olmaya aday. Şehir keşfi için nereden başlarsanız başlayın yolun sonunda geleceğiniz nokta, nehrin yanı başındaki tarihi Ribeira Meydanı olacak. Dip dibe sıralanmış renkli Porto evleri, kafe ve restoranlardan dışarıya taşan masalar, nehrin üstünde salınan geleneksel Rabelo kayıkları... Burası gerçek bir liman kenti..

İKİ TEPE BİR KÖPRÜ

Sakin Douro nehrinin güzelliğini taçlandıran altı köprüden biri olan Dom Luis Köprüsü, şehrin en önemli simgelerinden. Eyfel Kulesi’nin mimarı Gustave Eiffel tarafından 1881 yılında ilk temelleri atılan köprünün iki geçiş katı bulunuyor; alt katta araçlar, üst katta ise tramvay geçişleri sağlanıyor. Güzel haber ise, Porto ve Vila Nova de Gaia şehir merkezlerini birbirine bağlayan bu popüler köprünün her iki katını da yayalar kullanabiliyor. Fırsat bu fırsat, harika bir fotoğraf çekin ve şehri gönlünüze sindirmek için köprüye çıkın. 360 derece Porto manzarasını size vadedecek bir başka yer ise, şehrin göbeğinde yer alan 240 basamaklı Clerigos Kulesi. Kulenin bir de aynı isimde kilisesi bulunuyor. Yapı, 18’inci yüzyıl Portekiz’inin ilk barok kiliselerinden biri olma özelliğinde.