Bir sanat eseri Bratislava

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Baharın kapımızı çaldığı şu günlerde, aydınlık bir gökyüzü altında birkaç yüzyıl öncesinde yolculuk etmeye ne dersiniz? Tuna nehri kıyısında, turistik kaygılardan uzak, mutlu ve huzurlu bir yaşam süren bu şirin başkent, kendinizi dinleyebileceğiniz küçük bir kasaba havasında. Sakin sokakları, masalsı havası, renkli dükkanları ile fazlaca davetkar.

Yazı: Müjde Taşçıoğlu



Güzel bir hayata dair hayaller kurduran bir Beyrut şarkısı eşliğinde yola koyulduğumda; zamanın yavaş akabileceğini hissettiren bir yerin varış noktam olabileceğini bilememişim... Umut dolu birkaç gün geçirebileceğim bu yer; Slovakya’nın başkenti Bratislava’dan başkası olamazdı. Türkiye’den direkt uçuşun henüz olmadığı Bratislava’ya gitmek için iki saat 20 dakikalık bir yolculukla Viyana’ya uçup, oradan da otobüsle ya da otomobil kiralayarak yaklaşık bir saatlik bir yolculukla şehre ulaşmak mümkün. Tuna nehri kıyısında, turistik kaygılardan uzak, mutlu ve huzurlu bir yaşam süren bu şirin başkent, kendinizi dinleyebileceğiniz küçük bir kasaba havasında. İhtiyacınız sakin, sessiz, huzurlu bir sanat şehriyse, rotanızı hemen çevirin bu noktaya... Şehre adımınızı atar atmaz sizi önce Gotik mimari yapılarının en güzel örnekleri karşılayacak, dolambaçlı sokakları ayağınızı yerden kesecek…



Yaklaşık 450 bin nüfusa sahip Bratislava, tam anlamıyla bir öğrenci şehri diyebiliriz. Kişilikli duruşu titizlikle korunmuş kentin, harika bir barok mimari karakteri var. Genç nüfusun yoğunluğundan mı bilinmez, atmosfer oldukça yüksek. Benim gibi yürümeyi seven bünyeler için oldukça kompakt olan bu şehirde, telaşsızca her yeri yürüyerek keşfedebilirsiniz. Tek başınıza gittiğinizde bile huzursuz olmayacağınıza emin olun. Şimdi bu şirin mi şirin şehrin tüm taşlarını yerinden kaldırıp, Bratislava’nın bilinmeyenlerini birlikte keşfedelim.



