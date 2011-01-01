Cesur, farklı sıra dışı yolculuklar

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Siz hep uçakla, arabayla ya da otobüsle mi seyahat ediyorsunuz? Çok sıradan! Klasik arabayla, motosikletle, yelkenliyle ya da bisikletle yola çıkıyoruz...

Yazı: Özge Altınok Lokmanhekim



Klasik otomobil ile Selanik yolunda

Ben ve eşim Tunç Lokmanhekim, klasik arabayla yolculuk etmeyi keşfettik...

Eşimin klasik araba tutkusu evlendiğimizde bana da bulaştı. Şehir içinde klasik araba ile yaptığımız geziler sonraları şehir dışına hatta yurt dışına seyahatler şeklinde devam etti, ediyor. Bugüne kadar, klasik otomobilimizle en uzak mesafeyi İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin düzenlediği 19 Mayıs etkinliği sırasında, 2011 yılında İstanbul-Selanik-İstanbul arasında kat ettik. 20 araçla katıldığımız bu gezide konvoy şeklinde gitmenin keyfini yaşadık. Uzun ya da kısa hiç fark etmez, ne zaman klasik araçla yola çıksak bir gözümüz hep hararet saatinde, şarj lambasında ya da (otomobilinizde varsa!) yağ basıncı göstergesinde oluyor. Malum, klasik araçlar, son model bir aracın ihtiyaç duyabileceğinden daha fazla bakıma ve desteğe ihtiyaç duyabiliyor.



Sanırım herkes çocukluğunu ya da gençliğini hatırlattığı, renkleri ve parlak jantları ile çok renkli göründüğü için klasik otomobili seviyor. Ne zaman gezmeye çıksak, aracımızı gören herkes gülümsüyor, el sallıyor. Bu da karşılıklı bir mutluluğa ve tebessüme sebebiyet veriyor. Klasik otomobil ile uzun yola çıkacaklara tavsiyemiz, mümkün mertebe bunu tek başına yapmamaları, ekip olarak yola çıkmaları olacak. Yola çıkmadan evvel mutlaka takım kutunuza birtakım kayış, yedek sigorta ve ampul, takviye kablosu, motor ve şanzıman yağları, antifriz koyduğunuzdan emin olun. Bir de uzun süre kullanılmadan ‘yatmış’ ya da restorasyondan henüz çıkmış, yeteri kadar denenmemiş klasik otomobiller ile uzun yola çıkma riskini almamanızı, böyle bir deneyimden evvel klasik otomobilinizle vakit geçirip onu test etmenizi tavsiye ederiz. Aracınızla gezmek istiyorsanız ancak çevrenizde başka klasik otomobili olan tanımıyorsanız, Klasik Otomobilciler Kulübü, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği gibi pek çok kurum klasik otomobil sevenler için şehir içi ve şehir dışı geziler düzenliyor.



