Yıllar boyunca dış dünyaya kapalı olan, bugün ise dünyanın en yaratıcı ve yenilikçi ülkelerinden biri olma yolunda hızla ilerleyen bir süper gücün değişimine ve yükselişine tanıklık etmek ister misiniz?





Bulutlara ulaşan gökdelenlerin ve yüzyıllar öncesine uzanan köklü inanç sistemlerinin şekillendirdiği Çin, 4-13 Ekim tarihleri arasında bayram tatilini ayrıcalıklı konaklama seçenekleriyle yurt dışında geçirmek isteyen Uzak doğu tutkunlarını bekliyor.Pekin, Xi'an, Guilin ve Shangai şehirlerini kapsayan tur, standartların üzerinde, özgün ve unutulmayacak bir Çin deneyimi vadediyor. Gezginler, komunizmin en belirgin özelliği olan geniş bulvarlar ve kocaman gökdelenlerden oluşan dünya metropolü Pekin'den insanlık tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen Xi'an kentine uzanan bir rotada kalkınma hızıyla tüm dünyayı şaşırtan, dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip olan Çin'in dönüşümüne tanıklık edecek.Gazella Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Velit Gazel, “Geleceğe umutla bakan insanların ülkesi Çin, Doğu’ya özgü saf ve zarif kavramlarını Batı medeniyetinin unsurlarıyla ustalıkla birleştiren, bu kültürel etkileri kendi yerel kültürüne derinlik ve boyut katacak şekilde entegre edebilen nadir ülkelerden biri. Köyden kente doğru kontrollü bir ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel dönüşümün içinde olan Çin, tarım ile endüstri kültürünün harmanlandığı, sentezlerin yaratıldığı, yüce gönüllüğü ve milli birliği sembolize eden heybetli ejderlerin ülkesi. İşte biz, Gazella Turizm gezginleri ile birlikte, bu mimari, sosyal ve kültürel zarafetin peşinden gidecek, insanlık tarihinin en trajik anıtlarından teknolojik devinimin en hareketli olduğu alanlara doğru yolculuğumuzu zenginleştirecek, Çin'i tüm yönleriyle kucaklayacağız” diyor.UNESCO Dünya Tarih Mirası Listesi’ne alınan anıt ve tapınakları, dört mevsimin iç içe yaşandığı ilham veren doğal güzellikleri, kalabalık pazaryerlerinden sofralara ulaşan hakiki yerel lezzetleri ve geçmişle geleceğin buluştuğu hem ruhani hem de ultra-modern şehirleri ile ziyaretçilerini bekliyor.Mao Zedong’un Çin Halk Cumhuriyeti’ni ilan ettiği, 1989 yılında tüm dünyayı sarsan protestolarla hafızalara kazınan Tiananmen MeydanıUNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 980 ayrı binadan oluşan devasa ve büyüleyici Forbidden City, yani Yasak Şehir”UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, insanların dünyası ile tanrıların dünyası, yani yeryüzü ve cennet arasındaki ilişkiyi sembolize eden Cennet TapınağıUNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Yazlık Saray ve İmparatorluk BahçeleriUNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Çin SeddiUNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ming Hanedanlığı MezarlarıXi'an'da Hanyangling Mozalesi ve Shaanxi Müzesi ile bir kaligrafi demosuna tanık olacağınız Küçük Vahşi Kaz Pagodası ve Dev Vahşi Kaz PagodasıÇin Hanedanlarını ilk kez birleştiren imparator olan Qin adına inşa edilen mezar ve etrafında yer alan, bugüne kadar bozulmadan kalmış odalar, heykellerden oluşan "Terracotta Savaşçıları Kompleksi"Çok ilginç bir mimariye sahip Ulu Cami ve Xi'an Müslüman BölgesiLi Nehri üzerinde tekne turu ve Guilin/Yangshuo Bölgesi'nin muhteşem doğasıShanghai'da Çin Bahçeleri'ne çok güzel bir örnek olan Yu Garden, Xintiandi Bölgesi ve Fransız İmtiyaz BölgesiDünyanın en büyük müzelerinden biri olan Shanghai MüzesiAsya'nın en yüksek televizyon binası olan Oriental Pearl ve Zümrüt Buda TapınağıTurun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 2.950 avro.