Çöl kumlarından yükselen şehir: Dubai

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Burj Al Arab, Emirates Mall Kayak Merkezi, modern plajlar, çölde safari keyfi... Aradığınız ne varsa Dubai'de...

Yeşil parkları, devasa alışveriş merkezleri ve benzerine az rastlanır şehir tasarımlarıyla Dubai, büyük beklentileri olan turistleri bile tatmin etmesini biliyor. Üstelik vergi cenneti bu şehirde, Arap kültürünün en güzel örneklerini de yerinde inceleyebilirsiniz.



Bu insan yapımı şehri televizyondan tanıdıysanız Dubai’de sadece Burj al Arab ve Dubai Mall’ı gezerim biter diye düşünebilirsiniz, oysa gerçek çok daha farklı. Benzer Arap şehirlerinde göre çok daha lüks ve temiz olan Dubai’nin sokakları ‘bal dök yala’ denilecek kadar temiz ve göz alıcı. Sokaklardaki lüks otomobilleri görünce, kendinizi açık hava oto galerisinde gibi hissediyorsunuz. Benzinin son derece ucuz olduğu şehirde suyun ülkemizdeki benzin fiyatına satılmasıysa, fazla susayan biriyseniz sizi biraz zorlayabilir!



