Kayak severler için adrenalin peşinde koşma zamanı geldi.
Val D'isere
Ağaç evleri, yemyeşil doğası, minik kilisesi, sempatik
kafe ve restoranlarla çevrili hareketli meydanıyla gerçek bir dağ
kasabası Val D'isere. Avrupa sosyetesinin uzun yıllardır vazgeçemediği
bu kayak merkezinin, komşu dağ Tignes ile birlikte 300 kilometreyi aşan
bir pist kapasitesi var. Espace Killy olarak anılan dağlar kayakseverler
için adeta cennetten bir köşe. Val D'isere'in sadece eksperlere göre
olduğunu düşünmeyin sakın. Bin 500 ile 3 bin 500 metre arasında değişen
21 yeşil, 66 mavi, 34 kırmızı, 14 siyah olmak üzere toplam 135 pist,
herkes için keyif dolu saatler vaat ediyor. Kayak yapmayı bilmiyorsanız
sorun değil çünkü burada ders veren kayak ve snowboard okulları var.