Dağların zirvelerinde macera

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Kayak severler için adrenalin peşinde koşma zamanı geldi.

Val D'isere

Ağaç evleri, yemyeşil doğası, minik kilisesi, sempatik kafe ve restoranlarla çevrili hareketli meydanıyla gerçek bir dağ kasabası Val D'isere. Avrupa sosyetesinin uzun yıllardır vazgeçemediği bu kayak merkezinin, komşu dağ Tignes ile birlikte 300 kilometreyi aşan bir pist kapasitesi var. Espace Killy olarak anılan dağlar kayakseverler için adeta cennetten bir köşe. Val D'isere'in sadece eksperlere göre olduğunu düşünmeyin sakın. Bin 500 ile 3 bin 500 metre arasında değişen 21 yeşil, 66 mavi, 34 kırmızı, 14 siyah olmak üzere toplam 135 pist, herkes için keyif dolu saatler vaat ediyor. Kayak yapmayı bilmiyorsanız sorun değil çünkü burada ders veren kayak ve snowboard okulları var.