Dünyanın en güzel 5 plajı

Seyahat sitesi TripAdvisor, kullanıcılarının en çok tavsiye ettiği, en yüksek puanları verdiği yerlerden yola çıkarak hazırladığı 'Dünyanın en güzel 25 plajı' listesini açıkladı. Listenin ilk 5'inde gezintiye çıkıyoruz!

Baia da Sancho

FERNANDO DE NORONHO, BREZİLYA

TripAdvisor'un hazırladığı listenin ilk sırasında Brezilya'nın Atlas Okyanusu'ndaki takımadaları Fernando de Noronho'da yer alan Baia da Sancho var. Takımadalar, bakir koyları, hala koruduğu vahşi hayatı ve doğal zenginliğiyle UNESCO'nun Dünya Mirasları arasında. Baia da Sancho Koyu da adaların yerlileri tarafından hem koy hem de plaj olarak adlandırılıyor. Bakir koya ancak trekking yaparak ya da tekneyle ulaşılabiliyor. Yüksek tepelerin ardından ortaya çıkan zümrüt yeşili deniz ve bembeyaz kumlar, burayı dünyanın cennet köşelerinden biri yapmaya yetiyor. Koy, dalmayı sevenler için de cazibe noktası. Şubat ve haziran arasındaki yağmur sezonunda koyu ziyaret edenleri bir de mucize bekliyor: Koydaki yüksek kayalıklardaki iki muhteşem şelale, yağmur suları sayesinde canlanıyor ve denize dökülüyor. Bu da unutulmayacak bir görsellik sunuyor. Buranın, kaplumbağaların yumurtlama bölgelerinden biri olduğunu da ekleyelim. Yani listenin en üst sırasına yerleşmesi için her türlü sebep var.



Grace Bay

PROVIDENCIALES, TURKS AND CAICOS

Karayipler'in meşhur Turks and Caicos Adaları, 40 küçük adadan oluşuyor. Bunların sadece sekizinde sürekli yerleşim var. TripAdvisor'ın listesinde ikinci sırada yer alan Grace Bay, Providenciales Adası'nda bulunuyor. Bu ada, Turks and Caicos'un en turizm merkezi olarak kabul ediliyor. Grace Bay, billur suları, beyaz kumlu plajları, lüks otelleri, restoranları ile konfor ve doğal güzellikleri birleştirmek isteyen turistlerin gözdesi. Romantik ortamı sayesinde, düğünler için de tercih ediliyor.



Flamenco Plajı

CULEBRA, PORTO RİKO

Şimdi Turks and Caicos'un biraz daha güneyine inerek Porto Riko'ya gidiyoruz. Culebra Adası'nın en popüler plajı Flamenco'dayız. Daha önce Discovery Channel tarafından da 'dünyanın en güzel ikinci plajı' seçilen Flamenco, turkuaz denizi, beyaz kumlu upuzun plajı sayesinde tatil severlerin gönlünü kazanmış durumda. Kolaylıkla ulaşılabilir lokasyonu sayesinde de çok tercih edilen plajlardan biri olan Flamenco'da az sayıda otel var. Bu yüzden gitmek isteyenlere, rezervasyonlarını erken yaptırmaları tavsiye ediliyor.



Rabbit Plajı

LAMPEDUSA, SİCİLYA

TripAdvisor'ın 2013 listesinde 'Dünyanın en iyi plajı' seçilen Rabbit, bu yıl dördüncü sıraya geriledi. Plajın konumu ilginç. Sicilya'ya bağlı ama Sicilya'nın ana adasında değil. aha güneydeki, Malta ile Tunus arasında konumlanan Lampedusa Adası'nın koylarından biri. 'En iyi plajlar' listesindeki sağlam yerinin başlıca nedeni, Rabbit'e sadece tekneyle ye da yürüyerek ulaşılabiliyor olması. Ziyaretçiler de bu bakir doğayı korumaya özen gösteriyor. Kumsalda en ufak bir sigara izmaritine bile rastlamak mümkün değil. Kumsal mutevazı şartlara sahip. Haziran ayında kumsalı çevreleyen tepeler kaparilerle dolduğu için görüntü muhteşem oluyor. Lampedusa Adası'na gittikten sonra, Rabbit Plajı'na 10 dakikalık bir otomobil yolculuğuyla ulaşabilirsiniz, sonrası tepeden aşağı yürüyerek inmeye kalıyor.



Whiteheaven Plajı

WHITSUNDAY ADASI, AVUSTRALYA

Bugüne kadar 'dünyanın en iyi plajları' listesine hep girmiş bir koyu Whiteheaven. Avustralya'nın kuzeydoğusundaki, Whitsunday Adası'nın bu şöhretli koyu, özellikle tekne turlarının ve yelkencilerin uğrak noktası. 2012 yılında CNN.com'un hazırladığı 'çevre dostu plajlar' listesinde en üst sıraya yerleşen Whiteheaven, bu unvandan da anlayabileceğiniz üzere, doğal hayatını gayet iyi koruyan yerlerden. Karavan ve kamp imkanı, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin işine yarıyor. Whiteheaven'da denizin ve muhteşem kumsalın tadını sadece yerden değil, havadan da çıkarmak isteyenler için deniz uçakları günübirlik turlar düzenliyor. Gidecekseniz, fotoğraf makinenizi, kameranızı unutmayın. Burası aynı zamanda Avustralya'nın en çok fotoğraflanan plajı. Şarjınız sağlam, pilleriniz hep dolu olsun. Sonra üzülmeyin!



* Tempro Travel'dan alınmıştır.