Dünyanın en iyi ülkesi: İrlanda

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Yapılan yeni bir araştırmaya göre İrlanda insanlığa ve evrene sağladığı katkılardan ötürü dünyanın en iyi ülkesi seçildi

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve diğer uluslararası kurumların oluşturduğu 35 maddelik anketin sonuçları açıklandı. Araştırmalar sonucunda , İngiltere ’nin ankette yedinci olması bilim ve teknoloji alanındaki ani gelişmesine bağlanıyor.



Parçalanma tehlikesiyle yüz yüze olan Irak , Libya ve Vietnam ‘En İyi Ülke ’ araştırmasında en geride kaldı. İskandinav ülkeleri ise insanlığa ve evrene katkıları kategorisinde en yüksek puanları topladı. Amerika Birleşik Devletleri , uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusundaki başarısızlığından dolayı 21. sırada yer alırken; aynı kategoride Costa Rica en yüksek puanı lrak 22. sıraya yerleşti. En iyi Afrika ülkesi olarak 26. sırada yer alan Kenya kendi kıtasında ilk otuza girmeyi başaran tek ülke oldu. Araştırmacılara göre Kenya bu başarısıyla, listede yer almak için zengin birinci dünya ülkelerinden biri olması gerekmediğinin en güzel örneğini verse de, listenin ilk 10’unda 9 tane Batı Avrupa ülkesi yer alıyor.