İstanbul, Roma, Paris ve Barcelona'yı geride bırakarak dünyanın en çok tercih edilen destinasyonu seçildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük online seyahat sitelerinden olan TripAdvisor tarafından düzenlenen Travelers Choice Destinations (Gezginlerin Tercih Ettiği Yerler) programında, dünyanın en çok tercih edilen destinasyonları seçildi.
TripAdvisor gezginlerinin yaptığı milyonlarca görüş ve öneri doğrultusunda belirlenen destinasyonların ilk sırasında Roma, Paris ve Barcelona gibi şehirleri geride bırakan İstanbul yer aldı.
İstanbul'un ilk sırada yer aldığı listede gezginler tarafından en çok beğenilen 25 şehir şöyle:
1.İstanbul-Türkiye
2. Roma-İtalya
3. Londra-İngiltere
4. Pekin-Çin
5. Prag-Çek Cumhuriyeti
6. Marakeş-Fas
7. Paris-Fransa
8. Hanoi-Vietnam
9. Siem Reap-Kamboçya
10. Şangay-Çin
11. Berlin-Almanya
12. New York-ABD
13. Floransa-İtalya
14. Buenos Aires-Arjantin
15. Barcelona-İspanya
16. St. Petersburg-Rusya
17. Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri
18. Chicago-ABD
19. Cape Town-Güney Afrika
20. Bangkok-Tayland
21. Budapeşte-Macaristan
22. Sidney-Avustralya
23. Lizbon-Portekiz
24. Chiang Mai-Tayland
25. San Francisco-ABD