En çok tercih edilen gezi rotaları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İstanbul, Roma, Paris ve Barcelona'yı geride bırakarak dünyanın en çok tercih edilen destinasyonu seçildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük online seyahat sitelerinden olan TripAdvisor tarafından düzenlenen Travelers Choice Destinations (Gezginlerin Tercih Ettiği Yerler) programında, dünyanın en çok tercih edilen destinasyonları seçildi.



TripAdvisor gezginlerinin yaptığı milyonlarca görüş ve öneri doğrultusunda belirlenen destinasyonların ilk sırasında Roma, Paris ve Barcelona gibi şehirleri geride bırakan İstanbul yer aldı.



İstanbul'un ilk sırada yer aldığı listede gezginler tarafından en çok beğenilen 25 şehir şöyle:



1.İstanbul-Türkiye

2. Roma-İtalya

3. Londra-İngiltere

4. Pekin-Çin

5. Prag-Çek Cumhuriyeti

6. Marakeş-Fas

7. Paris-Fransa

8. Hanoi-Vietnam

9. Siem Reap-Kamboçya

10. Şangay-Çin

11. Berlin-Almanya

12. New York-ABD

13. Floransa-İtalya

14. Buenos Aires-Arjantin

15. Barcelona-İspanya

16. St. Petersburg-Rusya

17. Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri

18. Chicago-ABD

19. Cape Town-Güney Afrika

20. Bangkok-Tayland

21. Budapeşte-Macaristan

22. Sidney-Avustralya

23. Lizbon-Portekiz

24. Chiang Mai-Tayland

25. San Francisco-ABD