En gidilmeyecek kent: Moskova!

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Popüler seyahat sitesi TripAdvisor'ın kullanıcılarına göre en gidilmeyecek şehir Moskova

Dünya genelindeki en popüler 37 turistik kenti gezen 54 bin turist arasında yapılan ankete göre Rus başkentinde yerli halk ziyaretçilere karşı soğuk, oteller kötü, dükkanlar yetersiz ve fiyatlar da fahiş.



Şehirlerin beş ayrı kategoride değerlendirildiği ankette Moskova ‘ziyaret edilebilecek şehirler’ sıralamasında en sona yerleşti. Moskova ‘genel değerlendirme’ kategorisinde sondan üçüncü sıraya yerleştirken ‘ aile dostu’ olma, restoranlar ve alışveriş ile yardımsever yerli halk, taksi hizmeti ve şoförler, para biriminin değeri ve oteller konusunda sondan ikinci sıraya oturdu.



Anketin ‘genel değerlendirme’ kategorisinin asıl kaybedeni ise son sırada gelen Mumbai oldu. Tokyo ise yaşattığı ‘genel değerlendirme’, ‘taksi hizmeti’, ‘yerli halk’ ve ‘temiz caddeleriyle’ TripAdvisor kullanıcısı turistlerin nazarında bir numaraya oturdu. Tokyo’yu New York, Barselona, İstanbul ve Prag izliyor. Londra ise ‘genel değerlendirme’ kategorisinde 11’nci sırada.