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En güzel yalan: Las Vegas

Kendinizi bir macera filminin baş kahramanı gibi hissetmekte özgürsünüz.
Las Vegas gerçek anlamıyla çölün ortasında yapay olarak oluşturulmuş bir şehir. Oraya benim gibi Los Angeles ya da San Diego gibi bir Kaliforniya şehrinden arabayla gidiyorsanız, bunu yolda çok daha iyi anlıyorsunuz.
Önce etraftaki renkler yeşilden sarıya doğru değişmeye başlıyor; ardından, arasından sadece koca bir otobanın geçtiği uçsuz bucaksız yollar başlıyor. İçeride her ne kadar klima çalışıyor olsa da arabanın sıcacık olmuş camlarını ellediğiniz anda çöl iklimini hissetmeye başlıyor, mola için durup, kapıyı açtığınız anda yüzünüze vuran alev alev sıcaklığı hiç unutamıyorsunuz.
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