Kendinizi bir macera filminin baş kahramanı gibi hissetmekte özgürsünüz.
Las Vegas gerçek anlamıyla çölün ortasında yapay
olarak oluşturulmuş bir şehir. Oraya benim gibi Los Angeles ya da San
Diego gibi bir Kaliforniya şehrinden arabayla gidiyorsanız, bunu yolda
çok daha iyi anlıyorsunuz.
Önce etraftaki renkler yeşilden sarıya doğru değişmeye başlıyor;
ardından, arasından sadece koca bir otobanın geçtiği uçsuz bucaksız
yollar başlıyor. İçeride her ne kadar klima çalışıyor olsa da arabanın
sıcacık olmuş camlarını ellediğiniz anda çöl iklimini hissetmeye
başlıyor, mola için durup, kapıyı açtığınız anda yüzünüze vuran alev
alev sıcaklığı hiç unutamıyorsunuz.