En samimi Avrupalı: Barselona

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Sıcak ve samimi atmosfer, insanı yeniden bu şehre dönmeye davet ediyor.

Barselona havaalanından dışarı adımımızı attığımızda, sanki İstanbul'dan Anlatya'ya inmişçesine güneşli bir hava karşılıyor bizi. Bir 15 dakika sonra, şehrin fuarlarının yer aldığı hani hafifçe dışı sayılabilecek bir mahalledeki otelimizdeyiz.



İlk intibam, bu şehir fazla büyük değil gibi... Ilıman havası, tenteli geniş geniş balkonlarıyla bu kez de İzmir'e benzetiyorum. İspanya'nın tümü mü böyle bilmiyorum ama şehrin hemen her yerinde süren kazılar, bir yavaşlık hali derken bu şehri çok seviyorum ben, insan hiç yabancılık çekmiyor.



