Sıcak ve samimi atmosfer, insanı yeniden bu şehre dönmeye davet ediyor.
Barselona
havaalanından dışarı adımımızı attığımızda, sanki İstanbul'dan
Anlatya'ya inmişçesine güneşli bir hava karşılıyor bizi. Bir 15 dakika
sonra, şehrin fuarlarının yer aldığı hani hafifçe dışı sayılabilecek bir
mahalledeki otelimizdeyiz.
İlk intibam, bu şehir fazla büyük
değil gibi... Ilıman havası, tenteli geniş geniş balkonlarıyla bu kez de
İzmir'e benzetiyorum. İspanya'nın tümü mü böyle bilmiyorum ama şehrin
hemen her yerinde süren kazılar, bir yavaşlık hali derken bu şehri çok
seviyorum ben, insan hiç yabancılık çekmiyor.