Hem temel fotoğraf eğitimi alıp hem de özel turlarla dünyayı gezmek istemez misiniz?





Gezginlerle birlikte dünyanın farklı noktalarını keşfeden Gazella Turizm, yaz boyunca fotoğraf meraklılarıyla dünyayı geziyor. Şirket, üç yıldır düzenlediği fotoğraf turlarına yeni bir boyut ekleyerek temel fotoğraf eğitimi verilen özel turları da gezginlere sunmaya başladı.Konsept turları arasında yer alan Foto-Safari, ortak tutkuları fotoğraf olanları dünyanın egzotik coğrafyalarında bir araya getiriyor. Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçıları ile birlikte görsel dünyaya doğru derin bir yolculuğa çıkan fotoğraf meraklıları, bu turlarda hem fotoğraf sanatının sırlarını öğrenerek yeni teknikler kazanıyorlar, hem de özel kurgular aracılığıyla çekim yaparak tur sonunda ödüller kazanabiliyorlar. Fotoğrafa yeni başlayanlar ise, farklı turlarda özel eğitmenlerin eşliğinde yeni yerler keşfederek fotoğraf sanatına giriş yapıyorlar.Gazella Yönetim Kurulu Başkanı Velit Gazel, Foto-Safari konsept turlarıyla ilgili olarak, “Bizimle yola çıkan gezginler, Türkiye'nin en kapsamlı ve en çeşitli fotoğraf turu portföyünden yararlanıyor ve her ay dünyanın bir köşesinde bize katılabiliyorlar. Gezginlerimiz, Foto-Safari turlarımız sonunda dünyaya bir daha aynı gözle bakılamayacağını bizzat deneyimlemiş oluyorlar. Fotoğraf makinesini ilk kez eline alanlar, düzenlediğimiz özel eğitmenli temel fotoğrafçılık eğitimi turlarımız sayesinde normalde 4-6 hafta sürecek bir eğitimi 4-5 günde gezerek tamamlayabiliyorlar. Mevcut fotoğrafçılık bilgilerini geliştirmek isteyenler için de ayrıca turlarımız oluyor. Katılımcılar, her gezi sonunda yaşamlarına unutulmayacak anılar kattıkları gibi kadrajlarında da ustalaştıklarını fark ediyorlar. Çekimlerde maksimum keskinlik yakaladıklarını, daha güzel kompozisyonlar oluşturduklarını ve karşılaştıkları ilginç nesnelerin yakın plan çekimlerinin reflekse dönüştüğünü görüyorlar. Usta fotoğraf sanatçılarının engin deneyimlerinden yararlanmak ise, katılımcıların tur sonunda en büyük kazanımları oluyor” diyor.Fotoğrafa yeni başlayanlar için düzenlenen eğitmenli turlardan ilki Bosna Hersek – Karadağ turu. 26-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu tur, komünist dönemin ve “büyük ağabey” Yugoslavya’nın yıkılması sonucu paramparça olmuş bir ülkenin küllerinden doğan küçük kardeşlerini, Bosna Hersek ve Karadağ'ı kapsıyor. Yugoslavya İç Savaşı’nın derin izlerini hala taşıyan Bosna Hersek ve doğal güzellikleri ile gezginleri büyüleyen Karadağ, bu turda UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Mostar, Budva ve Kotor'u da yanına alarak gezginler için özel bir eğitmen eşliğinde unutulmayacak fotoğraf kareleri oluşturuyor. Karadağ’ın bağımsızlık sembolü olan Locven Dağı’nın sunduğu muazzam manzaralar, isimleri tanıdık yapıtlar ve tadları tanıdık yemekler gezginleri bekliyor. Türk insanına çok benzeyen yerel halk için misafir oluyoruz.Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dahil 880 avro.Diğer foto-safari turları ise şöyle:Ateş ve buz ülkesi İzlanda, kayaların kenarında ve buz dağlarının çevresinde fotoğraf çekmenin tadına varmak isteyen gezginleri bekliyor. İzlanda turu, fotoğrafçılara gayzerlerin oluştuğu bölgede, görkemli doğa harikalarının eşliğinde nefes kesici bir foto-safari vaat ediyor. Buz gölleriyle sarmalanan İzlanda, fotoğrafçıların rotasını yerden gökyüzüne fışkıran gayzerlerin, heybetiyle büyüleyen şeffaf buzulların ve alabildiğine güçlü akan yüksek şelalelerin arasından geçiriyor. 1360 metre yükseklikteki Langjokoll Buzulu, yağmur sularının turkuaz göl yüzeyiyle buluştuğu Viti Krateri ve 118 metre yükseklikten akan Hengifoss Şelalesi, aynı zamanda doğa sporlarına düşkün fotoğrafçılar için Foto-Safari haritasına eklendi. Doğa fotoğrafçılığı için eşsiz bir dokuya sahip olan İzlanda, uzun pozlama ve manzara fotoğrafları çekmek isteyen gezginler için bulunmaz bir fırsat.Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dahil 2390 avro.Romalılardan Araplara, Haçlılardan Müslümanlara kadar pek çok medeniyetin izlerini taşıyan ve birbirinden kutsal mekanlara ev sahipliği yapan Orta Doğu'nun kıyısındaki Ürdün, 6 günlük bir turla fotoğraf tutkunlarını tarihin derinliklerine doğru yolculuğa çıkarıyor. Binlerce yıldır eşsiz varlığını ve kültürel yapısını koruyabilen bu ülke, 2 bin yıldan fazla zamandır ayakta olan ve bugün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Petra Antik Kenti'yle ünlü. Bir zamanlar çöl insanlarının geçici konaklama mekanı olan Petra, büyülü renklerini fotoğrafçıların vizörlerine yansıtırken, Hz. Musa’nın kutsal toprakları ilk gördüğü yer olduğu düşünülen Nebo Dağı da mistik dokusuyla efsanevi fotoğraflara ev sahipliği yapacak. Kızıldeniz kıyılarından başlayarak türlü renklere bürünen Rum Vadisi ise, eşsiz bir panoramada katılımcılara 4x4 araçlarla safari keyfi sunacak. Gündoğumunda masalsı Lut Gölü’nde, dalgalardan arınmış yapısıyla ziyaretçileri sükunete davet eden Ölü Deniz’de ve Antik Roma’dan beri ayakta olan bir başkentte hafızalardan silinmeyecek kareler yakalamak garanti. Ayrıca Akabe Körfezi’nde bulunan rengarenk mercanlara dalarak sualtı fotoğrafları çekmek, turun ayrıcalıkları arasında. Muazzam ışık detayları arasında portre, silüet ve etnik kültür fotoğrafları çekmek isteyenler, çöl ortamında, bedeviler ve develer eşliğinde, hem gezgin hem de fotoğrafçı olmanın keyfine varacaklar.Turun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dahil 1490 avro.