Gezgin kadınlara özel tur

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Gazella Tur, en popüler konsept turlarından biri olan Gezgin Kadınlar ile Mayıs'tan itibaren yıl boyu yollarda.



Katılımcıların yalnızca kadınlardan oluştuğu Gezgin Kadınlar, anneleriyle birlikte dünya ülkelerini gezmek isteyen, seyahat etmekten hoşlanmayan eşleriyle birlikte diledikleri gibi yolculuk yapamayan veya yola tek başına devam etmeye karar vermiş kâşif kadınlara yönelik bir tur. Gazella, Gezgin Kadınlar ile klasik turların dışına çıkarak ruhunu ve zihnini farklı kültürlerle beslemek isteyen kadınlara hitap ediyor.



Avrupa Turu

Klasik Avrupa tatillerini bir kenara bırakıp yerel mutfakları, Fransa’nın romantik atmosferini ve Orta Çağ kasabalarını merak edenler, 16 – 20 Mayıs tarihleri arasında 1290 avroya Avrupa'nın büyülü ve gizemli bölgesi Provence'ı keşfetmeye davet ediliyor. Müzikten sinemaya kadar pek çok sanat dalına ilham veren Van Gogh, Matisse, Chagall ve Cezanne gibi eşsiz ressamların hayatlarının bir dönemini geçirdiği Provence bölgesi, aynı zamanda lavanta kokulu sokakları, otantik köylerini çevreleyen alabildiğine geniş üzüm bağları ve Hıristiyan keşişlerin bir ömür geçirdiği manastırlarıyla ünlü.



Güney Afrika Turu

26 Temmuz – 3 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Güney Afrika ve Kruger'da Safari ise, 2990 avroya gezginleri, dünyanın en kozmopolit başkentlerinden biri olan Cape Town'ın hareketli sokaklarından, nesli tükenmekte olan yabani hayvanların korunduğu, özgürce dolaşabildiği ve en iyi gözlemlenebildiği Kruger Ulusal Parkı'nın geniş düzlüklerine götürüyor.



Güneydoğu Asya Turu

Güneydoğu Asya'nın mistik üçlüsü Vietnam-Kamboçya-Bangkok, 3 – 13 Ekim tarihlerinde 2890 avroya, uçsuz bucaksız pirinç tarlaları, romantik gölleri ve Mekong Irmağı’nın güçlü suları ile UNESCO Dünya Mirası listesindeki tarihi tapınakların, benzersiz Su Kuklası Tiyatrosu'nun ve Khmer kültürünün kapılarını gezgin kadınlara açıyor. Özellikle ülkenin tarihi ve mimarisi gibi biraz Çin, biraz da Fransız etkisi taşıyan zengin Vietnam mutfağı, değişik tatlar arayanlar için birebir.