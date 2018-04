“Gezgin Kadınlar” bayramda Vietnam - Kamboçya – Bangkok üçlüsünü keşfediyor!





Katılımcıların yalnızca kadınlardan oluştuğu Gazella Turizm’in en popüler turlarından Gezgin Kadınlar, 3-13 Ekim tarihleri arasında Vietnam, Kamboçya ve Bangkok’ta. UNESCO Dünya Mirası listesindeki şehirlerden geleneksel Su Kuklası Tiyatrosu'na, Vietnam Savaşı'nın kalbindeki tünellerden Khmer kültürünün efsanevi yapıtlarına ve Uzak Doğu mutfağını kapsayan yemek pişirme derslerine uzanan seyahat, uzun bayram tatilinde uzak rotaları düşleyen tüm gezgin kadınlar için ideal.Çinhindi Yarımadası'nın doğusunu kaplayan Vietnam ve Kamboçya, sayısız filme konu olan köklü geçmişleri ve belgesel yapımcılarının esin kaynağı olan benzersiz kültürleriyle Güneydoğu Asya’nın en çok turist çeken iki ülkesi. Yakın zamana kadar sadece savaş ile çağrışım yapan bu otantik topraklar, bu kez UNESCO Dünya Mirası listesinde yer bulan mabetleri, uçsuz bucaksız pirinç tarlaları, güler yüzlü insanları, Mekong Nehri'nin sakin suları ve Uzak Doğu’nun en iyi mutfağına ait yemek tarifleriyle gezmeyi seven kadınları ağırlıyor. Tarihi mirası ve rengârenk sokak pazarlarıyla ön plana çıkan Tayland'ın başkenti Bangkok ise, 3-13 Ekim tarihlerinde Gazella Turizm'in merceğindeki Güneydoğu Asya turunun son durağı.Gezgin Kadınlar konseptine sahip turların pek çok kadın tarafından tercih edildiğini belirten Gazella Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Velit Gazel, “Zaman zaman turlarımızda anne-kız birlikte tura çıkanları, zaman zaman da tek başına seyahat etmekten zevk alan özgür ruhlu kadınları turlarımızda görüyoruz” diyor ve bayramda Güneydoğu Asya rotasını merak edenler için detaylandırıyor: “Yerel kültürlerin içine girerek dünyayı keşfetmek isteyenler için eşsiz rotalardan biri olan Vietnam, Kamboçya ve Bangkok üçlüsü, hem savaşın ve köleliğin izlerini taşıyan hüzünlü tarihi, hem de umut dolu bir geleceğe güler yüzle bakan insanların yaşam sevinci bu bölgede gezginleri karşılıyor. Biz de hayallerdeki Uzak Doğu’yu, hayal gibi gerçekleriyle birlikte sunuyor ve bu topraklarda gezgin kadınlar için unutulmayacak anılar biriktiriyoruz.”Notre Dame Katedrali, Eski Posta Ofisi Binası, Reunification Sarayı gibi Vietnam’daki Ho Chi Minh City şehrinin en önemli mimari yapıtlarıMeşhur Ben Thanh Pazarı’nda alışverişHo Chi Minh City’nin en iyi spa merkezlerinden birinde 90 dakikalık Uzak Doğu masajıSuyun üzerinde suyla içi içe yaşayan insanların dünyası olan Mekong Deltası’nın kalbi My Tho şehrinde kanallarda tekne gezintisiYerel sanatçıların müzikleri eşliğinde yöreye özgü el yapımı eşyaların ve hindistan cevizinden üretilen şekerlerin imalathanelerine, rengârenk meyve bahçelerine ve ev yapımı balçayı tariflerine ev sahipliği yapan Phoenix AdasıSahil şeridi, pirinç tarlaları, gölleri ve Kızılırmak Deltası kültürünün önemli bir parçası olan su kuklası tiyatrolarıyla özgünlüğünü yansıtan, fakat mimarisi ve yemekleriyle Fransız koloni döneminin izlerini taşıyan HanoiHanoi’de Uzak Doğu mutfağının geleneksel yemeklerini kapsayan özel yemek pişirme dersiGüneydoğu Asya'nın en güzel plajlarına sahip olan doğa mucizesi Halong Körfezi'nde “junk boat” tekne gezisiSoykırım Müzesi’nden Rusya Pazarı’na, Gümüş Pagoda’dan Zümrüt Buda Heykeli’ne uzanan heybetli Phnom Penh’de şehir turu ve Khmer kültürünün izleriKamboçya yağmur ormanlarının derinliklerine gizlenmiş, dünyanın en büyük tapınaklar zincirine sahip Siem Reap şehrinde Apsara dansçılarının göz alıcı performansı ve her biri UNESCO tarafından koruma altına alınmış Kamboçya'nın 1200 yaşındaki Angkor Wat TapınaklarıÇiçek Pazarı’ndan MBK Alışveriş Merkezi’ne, Tayland Kralı'nın malikânesinden 5,5 ton ağırlığındaki Altın Buda Heykeli'nin olduğu Wat Traimit Tapınağı'na kadar hareketli Bangkok şehir turuTurun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 2890 avro.