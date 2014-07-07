İstanbul Akvaryum’ un balıklarının sizin için eğlenceli bir planı var





Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan ve 1500 türde, 15 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, 28 Mayıs Çarşamba günü Facebook sayfası üzerinden başlattığı ve birinci olana Likya turu hediye edeceği “Balık Surat” yarışması düzenliyor.Yarışmaya katılmak için İstanbul Akvaryum’un Facebook sayfasını beğenip, uygulamada yer alan iki balığın surat ifadesini taklit ederek Facebook sayfasında paylaşmanız yeterli. 1 ay sürecek olan “Balık Surat” yarışmasının birincisi, 7 Temmuz 2014 tarihinde açıklanacak ve en çok beğeniyi alan yarışmacı, iki kişilik, 4 gece 5 gün, unutulmayacak bir Likya tatili kazanacak.Siz de bu eğlenceli tatili kazanmak istiyorsanız hemen Facebook İstanbul Akvaryum sayfasını ziyaret edip şansınızı deneyin!