Jambo Masai Mara

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Her yıl kasım ayında gerçekleşen iki milyon hayvanın Masai Mara’dan Mara Nehri’ni geçerek Serengeti’ye ulaştıkları büyük göçü izlemek için Kenya’ya gidiyoruz...

Yazı: Özge Lokmanhekim



İstanbul’dan 6.5 saat süren uçak yolculuğundan sonra Kenya’nın başkenti Nairobi’de bir gece konaklıyoruz. Ertesi sabah erkenden Land Cruiser marka safari aracımızla Masai Mara’ya doğru yola çıkıyoruz. Meryl Streep ve Robert Redford’un başrollerini paylaştığı ‘Benim Afrikam’ (Out of Africa) filmini izlediniz mi bilmiyorum... Film Karen Blixen’in hayat hikayesini anlatıyor. Yol üzerinde, işte bu filmle tanınan Danimarkalı Karen Blixen’in şimdi müze olan evini ziyaret etmeyi atlamıyoruz...

Yol boyunca Kikuyu, Limuru, Maimahiu, Noluka, Moja, Niulele, Ekure, Siambii ve Narok başta olmak üzere küçük kasaba ve köylerden geçiyoruz. Tropikal meyvelerden oluşan öğle yemeğinden sonra toprak yolda ilerleyerek yaklaşık beş saat sonra Masai Mara savanalarına varıyoruz. Kişi başı 60 dolar ödeyerek ulusal parka giriş yapıyoruz. Rehberimiz safari süresince Kenya’dan Tanzanya’ya akan 395 kilometrelik Mara Nehri üzerinde sürüler halindeki hayvanların geçiş noktalarından birini bize göstereceğine söz veriyor.



