Kadın başına yollarda

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Yalnız başına yollara düşen bir kadını neler bekliyor?

Yazı:Özge Altınok Lokmanhekim



İlk kez 11 yaşında yalnız başıma seyahat ettim. İstanbul’dan ortaokullar basketbol turnuvası sebebiyle Samsun’a gitmiştim uçakla. Sonra 15 yaşımda Londra’ya gittim, İngilizce yaz kursuna. Hayatımdaki erkekten, arkadaşlarımdan bağımsız, yalnız gezmeyi seviyorum. Yalnız seyahat etmenin zevkini anlayan kadınların da bundan vazgeçeceğini sanmam. Yalnız seyahatlerimde düşünmeye, planlar yapmaya, şehri istediğim gibi ve istediğim zaman keşfetmeye fırsat bulduğumdan hep yeni fikirlerle, yeni projelerle dönerim yolculuklardan. Yalnız yaptığım seyahatleri seyahatperest.com isimli blog’umda okuyabilirsiniz. Kadın olarak yalnız seyahat etmenin elbette zorlukları da var. ‘8 Mart Kadınlar Günü’ sebebiyle tek başına seyahat etmeyi başaran farklı sektörde çalışan kadınlara sordum bu sefer, kadın olarak, tek başına gezebilmek nasıl diye. Maceralarını, gezi notlarını, korkularını, endişelerini, tavsiyelerini ve en önemlisi hikayelerini paylaştılar benimle.



