Kadınlar tatil, erkekler iş için uçuyor!

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Yapılan bir araştırma, Türkiye’de kadınların ağırlıklı olarak tatil amaçlı, erkeklerin ise iş için uçtuğunu ortaya koydu.

Online seyahat acentesi Tripsta’nın yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de kadınlar ağırlıklı olarak tatil amaçlı, erkeklerse iş için uçuyor. Erkekler kadınlardan daha fazla uçak yolculuğu yapıyor.



Türkiye’de uçak en çok yurt içi seyahatlerde tercih edilirken, iş seyahatlerinde havayolunun hızına ve konforuna alışanlar kişisel seyahatleri için de havayolu kullanıyor.



Online seyahat acentesi Tripsta’nın Selas Türkiye araştırma şirketine yaptırdığı araştırma, havayolu kullanma ve seyahat alışkanlıklarımız hakkında ilginç veriler ortaya koydu. Ankara ve İstanbul’dan katılımcılarla yapılan araştırmaya göre erkekler kadınlardan daha fazla uçak yolculuğu yapıyor.



Araştırma yurt içi uçuşlarda, erkeklerin kadınlara oranla daha sık seyahat ettiklerini ortaya koyuyor.



Aynı şekilde yurt dışı seyahatlerinde de erkekler yüzde 9 ile öne çıkıyor. İstanbullular Ankaralılara göre daha fazla yurt dışına seyahat ediyor. En çok seyahati 18-30 yaş arasındakiler yapıyor, 60 yaşından sonra yurt dışı seyahat sıklığı azalıyor.



Türkiye’de uçak en çok yurt içi seyahatlerde tercih ediliyor

Araştırmaya göre, Türkiye’de uçak en çok yurt içi seyahatlerde tercih ediliyor. Uçak yolculuğunu yurt içi seyahatleri için tercih ettiklerini söyleyenler yüzde 38 olurken, yüzde 9 ise

yurt dışı seyahatlerini uçak ile gerçekleştiriyor. Hem yurt içi, hem yurt dışı seyahatlerde uçağı tercih edenler ise yüzde 53.



Uçak seyahatinizi/seyahatlerinizi yurtiçi mi, yurtdışı mı yaptınız?

Erkek Kadın

Yurt içi 39% 37%

Yurt dışı 9% 8%

Hem yurt içi, hem yurt dışı 52% 55%



Türk insanı uçak yolculuğunu seviyor

“Yılda ortalama kaç defa uçak yolculuğu yapıyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplara bakıldığında yüzde 71’lik bir kesimin yılda en az 3 ve üzerinde uçak yolculuğu yaptığı ortaya çıkıyor.



Yılda ortalama kaç defa uçak yolculuğu yapıyorsunuz?

Ortalama

1 Defa 9%

2 Defa 20%

3 Defa 14%

4 Defa 11%

5 Defa 10%

6 -10 Arası 24%

11 - 15 Arası 4%

16 - 20 Arası 8%



“Frequent flyer”ların çoğu erkek

Genele bakıldığında, 31-40 yaş arası kadın ve erkeklerin büyük bölümü (yüzde 22) yılda 2 kez seyahat ettiğini belirtiyor. Ayrıca “yılda 6 ila 20” arası uçak seyahati yaptıklarını ifade eden “frequent flyer”ların çoğunluğunun erkek olduğu görülüyor. Erkeklerin yüzde 38’i bu kategoride yer alırken, kadınların yüzde 26’sı “yılda 2 kere” uçak seyahati yapıyor. Kadınların yüzde 42’si yılda 5 ve daha fazla uçak yolculuğu yaparken, erkeklerde bu oran yüzde 48, yani yarıya yakın.



Kadınlar ağırlıklı olarak tatil amaçlı uçağı tercih ederken, erkeklerin hem tatil hem mesleki nedenlerle seyahat etmesi, onları kadınların önüne geçiriyor. Bunun nedeni olarak toplumda satış, pazarlama, yöneticilik gibi sık uçmayı gerektiren mesleklerin daha çok “erkek işi” olarak görülmesi gösteriliyor. Kadınlar ise daha çok “masa başı” olarak tabir edilen işleri tercih ediyor ve daha az iş seyahati yapıyorlar.



Yılda ortalama kaç defa uçak yolculuğu yapıyorsunuz?

Erkek Kadın

1 Defa 11% 5%

2 Defa 17% 26%

3 Defa 14% 13%

4 Defa 10% 13%

5 Defa 10% 9%

6 -10 Arası 25% 22%

11 - 15 Arası 4% 4%

16 - 20 Arası 9% 7%



Kadınlar tatile, erkekler iş seyahatine!

İş amaçlı seyahatlerde yüzde 21 oranla erkekler kadınlara göre 13 puan farkla öne çıkıyor. Kişisel (seyahat/tatil) amaçlı seyahatlerde ise yüzde 46’lık oranla kadınlar ön sırada yer alıyor, erkeklerin kişisel seyahat oranı ise yüzde 25’te kalıyor. En çok tatil seyahatini 18-30 yaş arasındakiler gerçekleştiriyor.



En çok iş seyahatine 51-60 yaş arasında (yüzde 30) gidilirken, bu konuda Ankaralılar ve İstanbullular arasındaki fark da dikkat çekici. Ankaralıların yüzde 30’u iş amaçlı seyahat ettiklerini belirtirken İstanbul’da bu oran yüzde 10. Ancak İstanbullular yüzde 37 oranla daha çok turistik seyahati seviyor.



Ankara’da bu oran yüzde 21. Ankara bu bakımdan bir iş, siyaset ve diplomasi kenti olarak ününü araştırmada da koruyor.



Uçak yolculuklarınız en fazla iş amaçlı mıdır, kişisel (seyahat / tatil) amaçlı mıdır?

Erkek Kadın Ankara İstanbul

İş 21% 8% 30% 10%

Kişisel (seyahat / tatil) 25% 46% 21% 37%

Hem iş, hem de kişisel (seyahat / tatil) 54% 46% 50% 53%



Uçak bileti alırken en çok önem verdiğimiz kriter ucuz olması…

Uçak bileti alırken en çok internet kanalının tercih edildiği malumun ilanı olsa da, hala acentelere giderek ya da telefonla uçak bileti alan önemli bir kesim bulunuyor. Özellikle 51-60 yaş arası biletini bizzat acenteden almayı tercih ediyor. Erkeklerin yüzde 20’si, kadınların yüzde 19’u telefonla ya da bizzat giderek bilet alırken, erkeklerin yüzde 67’si, kadınların yüzde 60’ı bilet alırken internet kanallarını kullanıyor.



Genel ortalamaya bakıldığında uçak bileti alırken en önem verdiğimiz kriter ucuz olması. Erkeklerin yüzde 41’i uçak bileti alırken bilet fiyatının düşük olmasından etkileniyor. Kadınlar 11 puan daha az farkla (yüzde 30) bundan etkilendiklerini belirtiyor. Onu bilet alım işlemi esnasında verilen hizmetin kalitesi takip ediyor. Alışkanlıklar da bilet alımı kararında önemli bir faktör, hem kadınların hem erkeklerin yüzde 6’sı uçak biletinde alımı alışkanlıklarına bağlı kalarak gerçekleştiriyor.



Genellikle tatil amaçlı uçak biletlerinizi satın almanızda aşağıda faktörlerden hangileri etkili oluyor?

Erkek Kadın

Bilet fiyatının düşük olması 44% 33%

Alışkanlık 6% 6%

Kaliteli hizmet vermesi 20% 21%

Çalışılan firmanın kararı / anlaşması 16% 21%

Uçak firmasının erişimi olan noktalara göre 14% 19%

Diğer 0% 1%



İnternetten bilet alırken güven önemli

İnternetten uçak bileti alımında güven faktörü öne çıkıyor. Kadınların yüzde 25’i, erkeklerin yüzde 21’i için internet bilet alımlarında en çok firmanın güvenilir olması cazip geliyor. Bilet

fiyatlarının uygun olması/diğer firmalara göre daha avantajlı olması erkeklerin yüzde 16’sına cazip gelirken kadınlarda bu oran yüzde 13. Bir diğer ilginç cevapsa, “İnternet üzerinden bilet satın almadan önce farklı sitelere bakar mısınız?” sorusuna veriliyor. Bu konuda kadınlar yüzde 70 oranında evet yanıtı verirken, erkekler yüzde 40 oranında hayır yanıtını veriyor.



İnternet üzerinden uçak bileti satışı olan bir firmanın size cazip gelmesi için nasıl bir farklılığı olmalı?

Ortalama

Güvenilir olması / güvenilir bir firma olması 22%

Bilet fiyatlarının uygun olması / Diğer firmalara göre daha avantajlı olması 15%

Sitenin kullanım kolaylığı olması 13%

Promosyon uygulamaları yapması, puan, mil, check-up, belli sayıda bilet alanlara ücretsiz bilet vermesi gibi… 12%

Ucuz biletler satması 9%

Bilinen / tanınan bir ismi olması 9%

Olanlar yeterli 6%

Sitenin arayüzü sade ve basit olması / Pratik olması / Kafa karıştırmaması 3%

Faturalandırma, muhasebe işlemlerini yapması / takip etmesi 3%

Uçuş ağının geniş olması / İstenilen her noktaya bilet bulabilmek 2%

Diğer (Tablet, akıllı telefonla ulaşabilmek, Fiyat-kalite optimizasyonu, Çağrı merkezi, rezervasyon yapmak-iptal etmek vb.) 2%

İptal işlemlerinde yardımcı olması / kolaylık sağlaması 2%