Kalbim Doğu Karadeniz’de kaldı

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Dedesi ile dağlarda yaşayan Heidi gibi hissetmek için ülke değiştirmenize gerek yok.

Muhteşem doğası, samimi insanları, şenlikleri, yemekleri, çayı, balı ile bambaşka bir memleket sanki Doğu Karadeniz...



Çamlıhemşin Gito Yaylası

1 saat 45 dakikalık uçak yolculuğundan sonra Trabzon Havaalanı’nda karşılıyorlar bizi, oracıkta tanışıyoruz şoförümüz Necip Kaptan ve rehberimiz Erhan ile. Vakit kaybetmeden Çat Vadisi’ne doğru yola çıkıyoruz. Yolda ilk durak Rize bezi atölyesi. Kızlar tezgah arkasında. Bezin nasıl dokunduğunu, nerelerde kullanıldığını anlatıyorlar bize. Elbette alıyorum ben de, birkaç tane.

Rize’nin Ardeşen ilçesine doğru yol alıp Ardeşen’e varınca sahil şeridinden ayrılarak solumuzda Fırtına Vadisi’ni ve sonrasında da Fırtına Deresi’ni görüyoruz. Başta raftingcilere ev sahipliği yapan Fırtına Deresi yağmurun bol olduğu haziran ve temmuz aylarında yükselir, gürül gürül akarmış. Fırtına Vadisi’ni 19 km takip ettikten sonra Fırtına Deresi kenarında kurulu Çamlıhemşin’e varıyoruz. Öğle yemeği için Yeşil Vadi Restoran’da mola veriyoruz. Restoranın dereye bakan, hatta derenin hemen üzerinde kurulu masalarına oturuyoruz. Masaya önce şu ana kadar yemediğim lezzette mısır ekmekleri geliyor. Mönüde fasulye, mıhlama ve alabalık var. Yemek sonrasında çay içmek ve sohbet etmek üzere Çamlıhemşin’de Özlem Erol’un birkaç sene önce açtığı Moyy Otel’e gidiyorum. Fırtına Deresi’ne bakan bu minik oteli de beğendiklerim listesine ekliyorum.

Çat Vadisi’ne varınca karşımıza Zil Kale çıkıyor. Zil Kale’nin yapım tarihi bilinmiyor ama savunma amaçlı kullanıldığı söyleniyor. Kale ziyareti sonrasında Gito Yaylası’na doğru yola çıkıyoruz. Ormanla kaplı yollardan geçerek 1.5 saat sonra gün batarken, konaklayacağımız yere geliyoruz. Burası eski bir yayla evi. Yemek sonrası herkes bir köşeye çekiliyor zira günün yorgunluğu çöküyor üzerimize.



Ambarlı Yaylası ve Ambarlı Gölleri

Sabah erkenden horoz sesleri ile uyanıyorum. Penceremden dışarı kafamı uzattığımda kendimi dedesi ile dağlarda yaşayan Heidi gibi hissediyorum. Etrafta tavuklar, horozlar ve inekler var. Dün Fırtına Deresi’nin sesini dinleyerek, serinliğini hissederek yemek yemiş, sonra tavşan kanı çayımı yudumlamış, gözlerime yeşil ziyafeti çekmiştim. Bugün ise güne köy peyniri ve karakovan balı ile kahvaltı yaparak başlıyorum. Karakovan balı çok özel ve buraya özgü. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin bir zamanlar Osmanlı Sarayı’na vergisini bal ve bal mumu olarak ödediğini öğreniyorum. Bu meşhur ve lezzetli balı üreten ise Kafkas arı nesli. Kahvaltı sonrasında bütün ekip öğlen yiyeceğimiz sandviçleri hazırlıyoruz. Sonrasında yola koyuluyoruz. Ambarlı Yaylası’na bir saat sonra varıyoruz. Araç yolu toprak ve oldukça bozuk. Yaylaya vardıktan sonra eşyalarımızı bırakıp 2.5 saat sürecek yayla yürüyüşümüze başlıyoruz. Çok kolay bir yürüyüş olmuyor zira yokuş yukarı çıkıyoruz. Ambarlı Gölleri’nde molalar vererek yürüyüşü tamamlıyoruz.

Tırmanarak yanına vardığımız ilk göller Üç Göller olarak anılıyor. Bu göllerin isimleri Taraklı, Sandıklı ve Kuzu. Yükseklik 2800 metre. Sonrasında 20 dakika daha yürüyerek Mohorcok Gölü’ne varıyoruz. Burada da kısa bir mola verip 15-20 dakika daha yürüyerek, daha doğrusu tırmanarak, Balıklı Göl’e varıyoruz. Diğer göller alınmasın ama aralarında en güzeli bence Balıklı Göl. Yüksekliğimiz 3000 metre. Dağın başındaki bu gölde balıklar var, insanlar buraya balık tutmaya geliyor. Ekibimizden bazıları gölde yüzmek istiyor. Ben cesaret edemiyorum.



