Kalimera Selanik

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Selanik Havaalanı’na indiğimizde hava gayet güzel ve güneşliydi. Nereleri gezdik, neler yaptık, en beğendiğimiz sokaklar, dükkanlar hangileri?’ Hepsini derledim, topladım, bir yazıya sığdırmaya çalıştım. Bizim grubun pek eğlenceli Selanik listesini gururla takdim ederim...

Yazı: Özge Altınok Lokmanhekim



NEREDE YEMELİ?

Öğle yemeği ya da çay saati için harika bir adres: Blé. Açık ara şehrin en iyi kafesi olduğunu söylemeliyim. Selanik’in Nikis isimli, İzmir-Kordon’u andıran deniz kenarında bir caddesi var. Bu caddenin üzerinde barlar, kafeler, restoranlar yer alıyor. Şehrin en iyi gurme balık restoranı olarak bilinen

7 Thalasses’in (7 Seas) ahtapot salatası ve soslu midyelerinin tadına bakmak şart. Electra Palace Otel’in çatısındaki Orizontes Restoran’da hem şehir

hem de deniz manzarasına karşı lezzetli bir öğle yemeği yiyebilirsiniz. Panellinion şehirde en beğendiğim restoranların başında geliyor. Yemekleri lezzetli, ortamı sıcak, dekorasyonu zevkli. Genelde Selanikli, 25-35 yaş arası çalışan kesimin tercih ettiği bu restoranda hafta sonları DJ, masalarda oturanları küçücük bir alanda bile olsa dans ettirmeyi başarıyor. Eğer tavernada Yunan mezeleri ve ouzo’nun tadına bakmak istiyorsanız adresiniz Athonos Meydanı ile Ladadika olmalı.



