Küçük bir yer olmasına rağmen tarih boyunca önemini koruyan Amasra doğal güzellikleriyle ve uçsuz bucaksız ormanlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Limanı, renkli kayıkları, berrak denizi ve köprüsüyle ziyaretçilerini kucaklıyor.

Batı Karadeniz’de Bartın’ın bir ilçesi olan Amasra, denize doğru uzanmış bir burun, burnun iki yanında korunaklı birer liman görevi gören iki koyu ve ana karaya bağlı bağımsız adasıyla görenleri büyülüyor. Bu güzelliği sebebiyle 3 bin yıldır insanlar burada yaşamayı tercih etmiş. Fatih Sultan Mehmet burayı ilk gördüğünde o kadar beğenmiş ki zarar vermemek için şehrin anahtarının kendisine getirilmesini buyurmuş ve buraya dünyanın gözü yani ‘Çeşm-i Cihan’ adını takmış. Bu kasaba Batı Karadeniz’in tarihi limanlarından belki de en güzeli. İki koyuyla farklı manzaralara sahip, seyretmeye doyum olmayan bir belde… Amasra’da deniz, kum, güneş tatili yapabileceğiniz gibi otellerde iyi vakit geçirebileceğiniz programlara da katılabilirsiniz. Amasra salatası ve balık yemek de ‘yapılacaklar’ listenizde olmalı!







NE YAPILIR?



TARİHİ KUCAKLAYIN

Amasra’nın günümüzdeki en büyük camii, Sultan II. Beyazıt Camii Külliyesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Taşhan, Bedesten, Amasra Kalesi, Hazeranlar Konağı, Yalı Boyu Evleri, Kral Kaya Mezarları, Yöngüç Paşa Camii, Gök Medrese Camii ve Amasra evleri görülmesi gereken yerler arasında…



DİREKLİ KAYA’YI GÖRÜN

Küçük Liman’daki Direkli Kaya’ya uğrayın. Kayaya oyulmuş basamakları ve mermer iskelesiyle dikkat çeken bu antik havuz, eskiden Kraliçe Amastris’in deniz hamamıymış.



ÇAY BAHÇELERİNDEN GÜNBATIMI

Küçük Liman’daki çay bahçelerinden gün batımını izlemek ayrı bir keyif.



AMASRA ARKEOLOJİ MÜZESİ’Nİ GEZİN

Osmanlı’nın ilk Bahriye Mektebi şimdi Amasra Arkeoloji Müzesi oldu. Müzede Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı eserlerini görebilirsiniz.



MAĞARALARI KEŞFEDİN

Amasra-Çakraz arasında 120 civarında mağara var. Gürcüoluk Mağarası en ünlüleri. Burada eski çağların izlerine rastlayacaksınız.



TEKNE YAPIMI ATÖLYELERİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye’nin ilk Ahşap Tekne Yapım Lisesi’nin olduğu Tekkeönü’ndeki tekne yapım atölyelerine uğrayıp tekne yapımını bizzat görebilirsiniz.



ÇEVREYİ KEŞFEDİN

Civardaki Cenova Şatosu, Kemerdere Köprüsü, Antik Tiyatro gibi tarihi, Güzelcehisar Lav Sütunları, Delikli Şili gibi ilginç doğal güzellikleri keşfe çıkın. Boztepe’den güneşin batışını izleyin.



ALIŞVERİŞE ÇIKIN

Amasra Galla Pazarı ve Amasra Çekiciler Çarşısı’nda Amasra’ya özgü kıyafet, hediyelik eşya ve yöresel tatları bulabilirsiniz.



TAVŞAN ADASI’NI İZLEYİN

Patika yolları takip ederek tepedeki Ağlayan Ağaç Cafe’ye gidip dürbünle Tavşan Adası’nı izleyebilirsiniz.



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