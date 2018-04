Kazdağları sonbahar tutkunlarını bekliyor

Yılın her mevsimi farklı bir güzellik sergileyen Kazdağları'nda sonbaharda adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Oksijen zenginliğiyle dünyanın nadir bölgeleri arasında yer alan ve her mevsim farklı güzelliklere bürünen Kazdağları, sonbaharda sarı ve yeşilin tonlarıyla renk cümbüşü sunuyor.



Balıkesir ve Çanakkale sınırları içinde bulunan Kazdağları, mitolojide "İda Dağı" olarak geçiyor.



Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Kazdağları, Türkiye'deki 122 önemli bitki alanından biri olarak 800 türe ev sahipliği yapıyor. Bu bitkilerden 32'si ise dünyada sadece Kazdağları'nda bulunuyor.



Kuşlar ve sürüngenler bakımından da çeşitlilik gösteren Kazdağları, yılın her döneminde farklı bir güzel sergiliyor. İlkbaharda canlanan doğayla kendini gösteren birbirinden renkli çiçekler, şifalı otlar, sonbaharda sararan doğayla oluşan renk cümbüşü, Kazdağları'nı doğa tutkunları için vazgeçilmez kılıyor.



Sararan yaprakların dökülmeye başladığı bugünlerde Kazdağları'na çıkanlar, her mevkisinde ayrı bir güzelliğe, canlılığına tanıklık ediyor. Kaya parçalarında oluşan yosunları, yeşilin tonlarını, doğanın neredeyse her rengini görebilen ziyaretçiler, bu güzellikleri fotoğraflıyor, arşivine alıyor.



İlkbahar ve yaz aylarında olduğu kadar sonbahar mevsiminde de ziyaretçi akınına uğrayan bölge, onları yoğun bir çam ve kekik kokusuyla karşılıyor.



Sadece bölgede bulunan Kazdağı göknarı kadar kestane, çam, ceviz ağaçları, küçük akarsular ve şelaleler ile dökülen yaprakların çıkardığı sesler, birbirinden renkli mantarlar, güneş ışınlarıyla farklı tonlarda parlayan yapraklar, ziyaretçilere kısa sürede şehrin gürültüsü ve stresini unutturmaya yetiyor.



Renk cümbüşüyle adeta büyüleyen Kazdağları'nda, daha fazla güneşlenme yaşanması, güneşin yeşil yaprağa vurması ve daha fazla fotosentez gerçekleşmesinden dolayı ormanlık alanlarında oksijen üretimi de bol oluyor.



Ormanları Edremit Körfezi'nin denizine uzandığı için ayrıca denizdeki mavi ve yeşil alglerin oluşturduğu oksijenle Kazdağları, sonbaharda da temiz havası ve bol oksijeni ile ilgi odağı oluyor.



Hava şartları elverdiği sürece doğa yürüyüşü ve off road yapmak isteyenleri, fotoğraf meraklılarını bu dönemde ağırlamaya devam eden Kazdağları, spor ve sağlık arayanları bekliyor.



(AA)