Kerpe Günlüğü

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İstanbul’a 1.5 saat uzaklıktaki Kerpe’yi henüz keşfetmediyseniz ilk fırsatta gidin. Karadeniz’in kıyısındaki bu cennet, sizi yeşile de maviye de doyuracak güzellikte.

Antik bir kentin üzerine kurulu Kerpe, ‘Karadeniz’in Bodrum’u olarak anılıyor. Yaz sezonunda Kerpe’de bulunan oteller ve pansiyonlarda doluluk oranı neredeyse yüzde 100’e çıkıyor. Kerpe sahilinden biraz yukarı doğru gittiğinizde tam bir doğa harikası Kartalkayaları’yla karşılaşıyorsunuz. Kayalara ulaşmak istiyorsanız dik bir patikayı göze almanız gerekiyor. Denizin şekillendirdiği kayalar ve mağaraları da görmenizi tavsiye ederiz.

