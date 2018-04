Romalı komutan Antonius'un kraliçe Kleopatra ile buluşmak için Mısır'dan gemilerle getirttiğine inanılan altın sarısı kumlardan ismini alan Sedir Adası'ndaki "Kleopatra Plajı" kumlarda güzelleşmek için adaya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Altın sarısı kumu koruma altında olduğu için terlikle bile girilmesine izin verilmeyen Sedir Adası'ndaki "Kleopatra Plajı", her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.Apollon Tapınağı, tiyatro ve nekropol kalıntılarını da bünyesinde bulunduran Sedir Adası'nın kuzey kıyısındaki kumlar, özel biçimde oluşan kalker damlacıkları olduğu için Ege ve Akdeniz'de Sedir dışında sadece Girit Adası'nda görülüyor.Kleopatra plajına Marmaris ve Akyaka'dan kalkan günübirlik teknelerle ulaşan ziyaretçiler tur boyunca birbirinden güzel koylarda konaklama ve denize girme imkanı da buluyor.Plaja inen ahşap yola konulan Türkçe ve İngilizce tabelalarda "Plajdan hiçbir şekilde kum alınamaz, taşınamaz" uyarısı bulunuyor. Görevliler, koruma altındaki kumun dışarıya taşınmasını önlemek amacıyla ziyaretçilerin plaja havlu ve terlikle girmesine izin vermiyor. Plajdan herkes zorunlu olarak duş alıp, üzerindeki kumları akıttıktan sonra ayrılabiliyor.Muğla Kültür Turizm Müdürü Veli Çelik, Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunan Sedir Adası'nın yılda 120 bin ziyaretçi ağırladığını, adanın Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi'nden sonra en çok ziyaret edilen yer olduğunu söyledi.Gökova Körfezi'nde bulunan, Akyaka ve Marmaris'ten teknelerle gidilebilen Sedir Adası'nda ziyaretçilere çağdaş bir ortamda hizmet vermek için çalıştıklarını belirten Çelik, "Sedir Adası'na gelen ziyaretçi sayısı her yıl artıyor. Biz tarihi ve kültürel mirasın ayaklanması için ada içerisinde bulunan tarihi tiyatroda yılın belirli dönemlerinde kültürel etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Buradaki tiyatronun ayaklanmasıyla ziyaretçi sayısı ve harcama miktarı daha da artabilir" dedi.Kleopatra kumsalında jeolojik oluşumlar sonrası meydana gelen altın sarısı kumların son yıllarda bir dizi güvenlik önlemiyle korunduğuna dikkati çeken Çelik, "Sahilin girişindeki kulübelerde nöbet tutan görevliler, kumsala terlik ve havluyla girişe izin vermiyor. Adadaki plajın ve tarihi kalıntıların korunması için gayret gösteriyoruz. Gökova Körfezi'nde yelkenlilerle turlara çıkan yabancı misafirlerin de uğrak yeri olan Sedir Adası, her geçen yıl ziyaretçi sayısını biraz daha artırıyor. Önümüzdeki donemde buraya çevreye duyarlı enerji sistemleri kurarak bölgeyi daha etkin hale getirmeye çalışacağız" diye konuştu.30 yıldır günübirlik tur kaptanlığı yaptığını ifade eden Hüseyin Başak ise Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nden sabah saatlerinde demir alan tur teknelerinin konuklarına maviyle yeşilin birleştiği Kandilli Koyu, Lacivert Koy, İnce Kum plajı, Sedir Adası ve Gelibolu Adası Su Altı Mağaraları'nın eşsiz güzellikteki doğasını görme ve berrak denizinde yüzme şansı tanıdığını dile getirdi.Yaz sezonunda günübirlik tekne turları ile günde yaklaşık bin kişinin Gökova Körfezi'ndeki koyları ziyaret ettiğini belirten Başak, şöyle konuştu:"30 lira karşılığında tur tekneleriyle günübirlik yolculuğa çıkan yerli ve yabancı turistler, koylarda verilen yüzme molasıyla akşam saatlerinde turu tamamlıyor. Tura katılan ziyaretçilerimize sabah çayı ve öğle yemeği ikramında bulunuyoruz. Yabancı turistler aynı zamanda ören yeri olan Sedir Adası'nı çok beğeniyorlar. Birçok turist Sedir Adası'nı görmek için bu tura katılıyor. Biz de tur teknesi sahipleri olarak tüm misafirlerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz."Marmaris-Gökova karayolunun 20. kilometresinden Çamlı köyüne dönen ziyaretçiler, yaklaşık 5 kilometrelik bir yolculuğun ardından köy iskelesine ulaşıyor. Burada kişi başı 20 lira ücret ödeyen ziyaretçiler, tekneye binerek adaya doğru yol alıyor.Yaklaşık 20 dakikalık bir yolculuğun ardından adaya ulaşan ziyaretçiler, burada 15 lira daha ödüyor. '"Müze Kart"ı bulunanlardan ise girişte ücret alınmıyor. Adadaki şezlong ve şemsiyelerden ücret ödemeden yararlanan ziyaretçiler tuvalet, duş, soyunma kabini ve yiyecek içecek ihtiyacını buradan karşılayabiliyor.Akyaka Mahallesi'nden turlara katılan ziyaretçiler ise koylarda verilen yüzme molasının ardından yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Sedir Adası'na ulaşıyor.(AA)