Kurban Bayramı'nda rotanızı Barselona, Paris veya Rusya’ya çevirin!





Bu yıl bayram tatilinin hafta sonuna denk gelmesi, tatilciler için yakın mesafeli yurt dışı fırsatlarını da gündeme getirdi. Tatil.com, sonbaharın keyfini farklı coğrafyalarda sürmek isteyenleri, 3 gece-4 günlük Barselona ve Paris turlarıyla Avrupa’nın, 5 gece - 6 günlük Moskova - St. Petersburg turuyla Avrasya’nın kalbine davet ediyor.Yılın 300 günü güneş alan ve bir buçuk milyon nüfusuyla her köşesinde yaşamın bir başka rengini barındıran Barselona, müzeleri, parkları, özgün mimarisi ve güler yüzlü insanlarıyla tatilcileri bekliyor. Gotik ve modern yapıların büyük bir heybet ve zarif bir ustalıkla kucakladığı Barselona, çılgın sokak sanatçılarından dev marketlerine kadar 24 saat ayakta kalabilen, enerjisi yüksek, her daim canlı bir şehir. Daracık sokaklarını süsleyen ufak dükkânları ve şirin sokak lambalarıyla masalsı bir ruh taşıyan şehrin hafızalara kazınan benzersiz mimarisi ise Gaudi’nin eseri.İspanya’nın en popüler şehirlerinden Barselona’ya düzenlenen tur, La Sagrada Familia Kilisesi’nden Endülüs Arenası’na Montjuic Tepesi’nden Kraliyet Sarayı, Olimpic Limanı ve La Ramblas Caddesi’ne uzanıyor. Dinlenme, alışveriş ve serbest zaman imkânı tanıyan turda, Flamenco Gecesi, Gerona & Figueras (Dali Müzesi) ve Andorra Prensliği, isteğe bağlı ve ek ücrete tabi ekstra turlar arasında yerini alıyor. 4-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek turun fiyatı ise 629 avro.Romantizmin başkenti Paris, tutkulu ve eğlence dolu bir tatil hayali kuran ziyaretçilerini büyülemek için hiçbir çaba sarfetmiyor. Kendinizi şehrin büyüsüne bıraktığınızda dillere destan Fransız mutfağının lezzetini, şık caddelerde dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapmanın heyecanını sonuna kadar yaşayacak, 2000 yıllık şehrin geleneksel ile moderni bir arada yaşatma başarısına şahit olacaksınız. 3 bin 800 tarihi eserin çepeçevre kuşattığı şehir, gün doğumundan günbatımına kadar birbirinden farklı zevklere hitap ediyor; Jeanne d'Arc’tan Napolyon’a ve Mona Lisa’ya kadar sanat, tarih ve edebiyatın izinde süren eşsiz bir yolculuk vadediyor.Fransa’nın “âşıklar ve ışıklar kenti” Paris’e düzenlenen tur, Opera, Chaillot, Madeleine, Vendome, Etoile, Concorde, Trocadero Meydanları, Champs Elysees Caddesi, Zafer Takı ve Eiffel Kulesi’ni kapsıyor. Dinlenme, alışveriş ve serbest zaman imkânı tanıyan turda, Lido Kabare Show, Eiffel Tepesi & Seine Nehri & Ressamlar Tepesi ve Disneyland, isteğe bağlı ve ek ücrete tabi ekstra turlar arasında yerini alıyor. 4-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek turun fiyatı ise 649 avro.Dünya tarihine yön veren mücadelelerin yaşandığı geniş meydanları, Dostoyevski ve Puşkin gibi dünyaca ünlü yazarların ilham aldığı sokakları ve soğuk kış günlerinde insanın içini ısıtan Moskova ve St. Petersburg şehirleriyle Kurban Bayramı'nın en cazip rotalarından biri. Rusya'nın birinci dünyanın ise beşinci büyük şehri olan, kültür, sanat, siyaset ve bilimin merkezi Moskova, Çarlık Rusyası’nı ve Sovyet Devrimi’ni bir arada yaşatan tüm modern unsurlarını ziyaretçilerine cömert bir şekilde sunuyor. Zarif binalarıyla “Avrupa'ya açılan kapı” olarak inşa edilen ve Venedik-Roma sentezi olarak yapılandırılan Rusya'nın en büyük ikinci şehri olan ve UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan sanat ve bilim kenti St. Petersburg ise, geleneksel Rus ve Kafkas mutfağı, gece çıkılan ışıl ışıl tekne turları ve sanatla beslenen insanlarıyla sonbahar aylarında sıcacık bir gezi fırsatı sunuyor.Tur, siyasi ve toplumsal çalkantılara sahne olmuş tarihi bir merkez olan Moskova’daki Kızıl Meydan’dan başlıyor ve St. Basil Katedrali, Kremlin Sarayı, Bolşoy Tiyatrosu, Tverskaya Caddesi, Gorki Parkı, Novadievice Manastrı, Kuğu Gölü, Luzniki Stadyumu, Lenin Tepesi ve Moskova Üniversitesi’ne uzanıyor. St. Petersburg turu ise, 4.5 km’lik uzunluğu ve şehrin kalbinin attığı Nevski Caddesi, Kanlı Katedral, Avrora Gemisi, Bakanlık Binaları, Kış Sarayı ve Saray Meydanı ile ziyaretçilerini karşılıyor. Dinlenme, alışveriş ve serbest zaman imkânı tanıyan turda, Kremlin & Katedral & Novodevichi (Moskova), dünyaca ünlü Hermitage Müzesi, Peterhof ve tekneyle Neva Nehri üzerinde kanal turu (St. Petersburg), isteğe bağlı ve ek ücrete tabi ekstra turlar arasında yerini alıyor. 5-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek turun fiyatı ise 799 avro.