Kurban Bayramı’nda “Güney Afrika ve Kruger’de Safari” yapmaya ne dersiniz?





Gazella Turizm, 4-12 Ekim tarihleri arasında, Atlantik ve Hint Okyanusu’nu kucaklayan güler yüzlü ve hüzünlü ülke Güney Afrika’yı fethediyor.Kurban Bayramı'nı da içine alacak şekilde düzenlenen sekiz günlük tur, dünyanın en kozmopolit şehirlerinden biri olan Johannesburg’un hareketli sokaklarından, nesli tükenmekte olan yabani hayvanların korunduğu ve en iyi gözlemlenebildiği Kruger Ulusal Parkı'nın geniş düzlüklerinde gün batımı ve gün doğuşunda heyecanlı bir safariye götürüyor.Dünyada yalnızca altı farklı yerde tespit edilen bitki örtüsü krallığından bir tanesi olduğu için UNESCO tarafından 2004 yılında Dünya Mirası Listesi’ne alınan ve 9 bin ayrı türü içeren büyüleyici bitki örtüsü krallığı ise, Afrika kıtasının cennetlerinden yalnızca biri. Özellikle de bu cennetin bir parçası olan ve tepesi yatay olarak bıçakla kesilmiş gibi dümdüz duran ünlü Masa Dağı’nın (Table Mountain) bulutlarla buluştuğu noktada gezginlere sunduğu panoromik manzara ile...Ülkenin yasama başkenti Cape Town’u boylu boyunca saran ıssız bucaksız Stellenbosch üzüm tarlaları, Afrika evlerini süsleyen ahşap oyma maskeler ve ilginç mutfak kültürü, kıtanın inanç, kültür, siyaset ve ekonomi tarihine kadar gezginler için eşsiz motifler barındırıyor. Duiker Adası’nda kürklü foklara, Boulders Plajı’nda Afrika penguenlerine ev sahipliği yapan ve asırlardır denizcilere yol gösteren Ümit Burnu ise, gezginleri “dünyanın elmas deposu”na ve okyanusların birleştiği bu zengin coğrafyaya bekliyor.20. yüzyılın en trajik ırk ayrımı ve soykırımlarından birini gözler önüne seren Johannesburg’daki Apartheid Müzesi ise, 1976 yılında başlayan öğrenci hareketinin çıkış noktası Soweto’yu el üstünde tutuyor ve Nelson Mandela’nın tüm dünyada hala yankılanan eşitlik ve özgürlük aforizmalarına sıkı sıkıya sahip çıkıyor.Gazella Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Velit Gazel, “Türkiye'nin yaklaşık iki katı büyüklüğünde, 11 resmi resmi dile sahip olan bu zengin ülke, kara kıtanın göz bebeği. Yaban hayatını gözlemlemekten ve doğanın içinde olmaktan keyif alırken, aynı zamanda şehrin sokaklarında tarih sayfalarına kazınmış örnek bir özgürlük mücadelesinin izletine tanıklık etmek isteyen tüm gezginleri, Güney Afrika ve Kruger’de Safari turumuza bekliyoruz” diyor.Cape Town'da Ümit Kalesi, Parlamento Binası ve Company BahçeleriEfsanevi Ümit Burnu'nda Duiker Adası'nda fokları, Boulders Plajı'nda penguenleri ziyaretUNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Doğu ve Batı Cape Flora Alanı’nın bir parçası olan Masa Dağı ziyaretiBoschendal ve Grand Provence isimli bağlarda birbirinden lezzetli mahsullerin tadımıKruger Ulusal Parkı'nın yabani sakinleriyle tanışma ve safariApartheid Müzesi ve Soweto semtini ziyaretiTurun fiyatı, tüm ekstra turlar ve kişiye özel havalimanı-ev transferleri dâhil 2.990 avro.