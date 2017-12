Büyüleyici mimarisi, sanat ve tarih kokan sokakları, müthiş çikolataları, enteresan kafeleri ve kaybolmaktan büyük zevk alacağınız sokakları ile Lviv’de beklentilerin çok üzerinde bir karşılama komitesi bekliyor sizi. Şaşırtan, ‘en kısa sürede tekrar gelmeliyim’ dedirten bu şehri keşfetmeli.

Yazı: Burçak Şener



Maceraperestliğimi giyinip kaçma isteğimin canlandığı bir anda karşıma Ukrayna’nın Unesco kültür mirası listesinde yer alan ‘romantik’ şehri Lviv çıktı. Şehri hızlıca araştırdıktan sonra Lviv’e gitme isteğim katbekat artarak daha da büyüdü.



Rota Ukrayna olunca vize randevularına, toplaması yorucu belgelere gerek kalmadan biletinizi alıp yola koyulabiliyorsunuz. İstanbul’dan 1 saat 50 dakika süren uçuşla Lviv Havaalanı’na ulaşabiliyorsunuz. Hava alanı ile şehir merkezinin arası oldukça kısa bir mesafe. Küçük bir not; Lviv’de taksi kullanmaktan çekinmeyin, oldukça hesaplı. Yaklaşık 15 dakikalık bir taksi yolculuğunun ardından Rynok Meydanı yakınlarındaki otelime bir hışımla bavulumu bırakıp kendimi Lviv sokaklarına attım. Neden mi bir hışımla? Çünkü şehir merkezine giderken camdan gördüğüm şehrin silüeti beni öylesine büyüledi ki, bir an önce Lviv sokaklarında kaybolmalıydım. Sakin, şahsına münhasır, kocaman bir açık hava müzesinde geziyormuşsunuz gibi hissettiğiniz bir şehir burası. Ukrayna’nın batısında Polonya sınırında yer alan Lviv, ismini kurucusu Prens Daniel Galytskiy’nin oğlu Leo’dan (Lion) alıyor. Kentin dokusu ve mimarisi ise çokça barok yapı ile birlikte hemen hemen hiç bozulmadan günümüze kadar korunmuş.



Ne giymeli?

Şehrin arnavut kaldırımlı sokaklarını keşfederken her daim vazgeçilmez olan sneaker-kot-kazak üçlüsünün rahatlığına güvenin.





Daha önce görmediğim bir ülkeye gidiyorsam mutlaka kafamda ‘görmeden dönme’ listemi hazırlar ve yola öyle koyulurum. Lviv için hazırladığım liste bir hayli uzundu fakat önceliği ‘Lviv Çikolata Fabrikası’na vermeliydim. Beş katlı bir binada yer alan çikolata fabrikası içeri girdiğiniz anda çikolata kokuları ve sevimli dekorasyonuyla sizi karşılıyor.Giriş katında cam ile ayrılan bölümde ustaların çikolatalara nasıl şekil verdiğini izledikten sonra ikinci kata çıkıyorum. Burası çikolata satışının yapıldığı kat. Açık ve paketlenmiş olarak alabileceğiniz onlarca çeşit çikolata (aslında sanat eseri demem daha doğru olur sanırım) arasında kendinizi kaybedebilirsiniz. Topuklu ayakkabıdan futbol topuna kadar her şekilde çikolatayı bulabilmek mümkün. Üç ve dördüncü katlardaysa kahve satışı yapılıyor, uzunca bir merdiven yolculuğunun sonunda beşinci kat zafere ulaşmak gibi. Terasın yer aldığı bu kat küçük yuvarlak masalar, üzerindeki danteller ve hayran kalacağınız Lviv manzarasına eşlik eden sıcak çikolata ile size bambaşka bir deneyim sunuyor.Çikolata fabrikasından çıktıktan sonra, çok yakınındaki ‘Lviv Kahve Madeni’ne doğru yol alıyorum. Maden ocağı gibi görünen bu yer aslında kahve dükkanı, fakat oldukça ilginç bir hikayesi var. 16’ncı yüzyılda kahvelerin soğuktan donmaması için Lviv halkı burayı maden yapmış ve kahveleri burada saklamış. Günümüzde ise maden ocağı konseptiyle hizmet veriyor. İçeriye girdikten sonra alt kata inerken çalışanlar size ışıklı baretler veriyor (içerisi karanlık fakat önünüzü görebileceğiniz kadar ışıklandırma mevcut.) Menü oldukça geniş ama seçiminizi Miners Coffee’den (madenci kahvesi) yana yapın derim. Metal bir kapta geliyor, masanın üzerine konuluyor ve çalışanlar alev çıkaran bir aletle gelip kahveyi yakarak karamelize ediyor. 1-2 dakika bekledikten sonra içebilirsiniz. Tadı hafif şekerli, içimiyse oldukça rahat ve lezzetli, fiyatıysa ortalama 55 grivna. (1 lira ortalama 7.50 grivna yapıyor.)