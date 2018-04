Macera ve aktivite tutkunuysanız, Saklıkent Kanyonu'nu tam size göre!

Dik yamaçlar arasındaki zorlu parkuru, çamur banyosu ve rafting gibi adrenalin yüklü aktiviteleri bünyesinde barındıran Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, her yıl binlerce macera tutkunu turisti ağırlıyor.Saklıkent'in eşsiz güzellikteki doğasına can veren buz gibi akan suyu, kanyonu ziyarete gelen yerli ve yabacı turistlere çeşitli aktiviteler sunuyor. Doğal yapısı kadar çeşitli sportif aktivitelere olanak tanıyan Saklıkent Kanyonu, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla ziyaretçilerinde hayranlık uyandırıyor.Dik yamaçlara, demir çubuklarla tutturulan 200 metrelik köprüyle ulaşılan 18 kilometrelik kanyonda, küçüklü büyüklü şelaleler ve dik yamaçlardan oluşan doğal parkur maceracı turistleri büyülüyor. Gün ışığının giremeyeceği kadar dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerleyenler su seviyesine bağlı olarak kanyonun uç noktasına gitmek için çaba harcıyor.Mevsime bağlı olarak su seviyesinin yüksekliğine göre kanyon içerisindeki parkurları aşan turistler, bazı noktaları halatlar yardımıyla tamamlayabiliyor.Zorlu parkuru tamamlayan turistler dönüş yolunda kanyonda doğal olarak oluşan çamur banyolarında keyifli dakikalar geçiriyor. Vücutlarının tamamını çamurla kaplayan turistler, kuruduktan sonra kanyonun serin suyuna giriyor.Su sporları yapmayı tercih edenler ise Karaçay Nehri'nde rafting yapıyor. Rehber eşliğinde şişme botlara binen turistler nehrin akıntısına karşı koymak için mücadele veriyor.Seydikemer Belediye Başkan Vekili Hatice Ülker Tanıtmış, Saklıkent Kanyonu'nu yılda yaklaşık 350 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.Saklıkent'in sunduğu çeşitli etkinliklerle güzel zaman geçirilecek yerlerin başında geldiğini ifade eden Tanıtmış, ilçeye gelen turistlerin kanyonu gezip, içindeki doğal ve bir o kadar zorlu parkuru aşarak serin suda yürümenin tadını çıkardığını belirtti.Tanıtmış, Saklıkent'e gelen yerli ve yabancı turistlerin kültür turizminin önemli noktalarından olan Tlos Antik Kenti'ni de ziyaret edebildiğini, denize girmek isteyenlerin de Kumluova-Karadere bölgesindeki muhteşem plajlarda günlerini tamamladığını kaydetti.Seydikemer'in bünyesinde barındırdığı turizm zenginliği ile yabancıların göz bebeği konumunda olduğunu anlatan Tanıtmış, "Kanyonu ziyaret edenler rafting gibi su sporlarını da yapabiliyorlar. Yine kanyon içinde bulunan çamur banyolarında da güzel vakit geçirme şansı buluyorlar. Biz de yerli ve yabancı turistlerin bölgemizden memnun ayrılmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.Saklıkent'te rehberlik yapan Fuat Demirel ise misafirlere parkur boyunca eşlik ederek kanyonu tanıtıcı bilgiler verdiklerini söyledi.Turistlerin ulaşmakta güçlük çektikleri noktalarda güvenli şekilde ziyaretlerini sürdürmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Demirel, şöyle konuştu:"Saklıkent'te dağlardan gelen buz gibi doğal kaynak suyu içilebiliyor. Mevsime bağlı olarak artan su seviyesi nedeniyle kanyonun bazı noktalarını yüzerek geçmemiz gerekebiliyor. Genellikle macerayı seven, adrenalin tutkunu turistlerimiz kanyonu gezmeyi tercih ediyor. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerektiğinde misafirleri sırtımıza alarak zor olan kayalıkları geçiyoruz. Kanyonun başlangıç noktasına yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan şelaleye bazı noktalarda bulunan halatlarla gitmemiz gerekiyor. Kanyonu yerli turistlerin yanında çok sayıda yabancı turist de ziyaret ediyor."Tatil için İstanbul'dan gelen Bora Bayrak ise ilk kez geldiği Saklıkent'e hayran kaldığını vurguladı.Kanyonun doğal güzelliği kadar yazın sıcak günlerinde zaman geçirmek için ideal bir yer olduğunu kaydeden Bayrak, "Saklıkent gezilip görülmesi gereken bir yer, herkese tavsiye ediyorum. Yaklaşık 2 kilometre kanyon içinde ilerlenebiliyor. Bazı yerlerde su seviyesi artıyor bazı yerlerde de çamura batılan noktalar oluyor. Saklıkent çok eğlenceli ve macera dolu bir gün geçirmek için tercih edilebilecek bir yer" diye konuştu.Saklıkent'e yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Gizlikent Şelalesi de 250 metrelik kanyonu ve yaklaşık 10 metreden akan şelalesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yeşil doğası, dik yamaçlardan akan su damlacıklarıyla şelaleye ulaşılan parkurda, ziyaretçilerin rahat ilerlemesi için bazı noktalarda tahta köprüler bulunuyor. Şelaleye ulaşan turistler yaklaşık 10 metreden akan buz gibi suyun altına girerek fotoğraf çektiriyor.(AA)