Masalsı yolculuk Kapadokya

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Eğer biraz sakinlik ve dinginlik arıyorsanız, kendinizle ve sevdiklerinizle baş başa vakit geçirmek istiyorsanız ve ruhunuzda iflah olmaz bir romantik yatıyorsa, havalar daha da soğumadan Kapadokya’yı ziyaret edin.

Yazı: Özge Altınok Lokmanhekim



Büyüleyici Coğrafya

Şapkalı peribacalarının hikayesi Orta Anadolu’nun iki volkanik dağı Erciyes, Hasan Dağı ve Güllüdağ’ın yaklaşık 60 milyon yıl önce patlamasıyla başlıyor. Dağların püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakalar kayalaşıp yağmur ve rüzgar tarafından aşınınca, bugün gördüğünüz büyüleyici coğrafya karşınıza çıkmış. Yöre halkının peribacaları olarak isimlendirdiği bu doğal güzelliği görmek üzere İstanbul’dan 1.5 saatlik bir uçuş sonrasında Nevşehir Havaalanı’na iniyoruz. Havaalanından otelimize giderken gördüğüm manzara karşısında kelimelerle ifade edilemez bir hayranlık duygusuna kapılıyorum. Kapadokya; Göreme, Uçhisar ve Ürgüp dışında Avanos, Derinkuyu, Kaymaklı ve Ihlara çevresini de kapsıyor.



Nereleri Görmeli?

Bölgedeki peribacaları farklı yüksekliklere sahip ancak en yükseği 1350 metre olan Uçhisar Kalesi. Kale dediğimizde gözünüzün önüne gelen yüksek duvarlı bir yapı olmasın tabii... Burası delik deşik koca bir kaya parçası. Uçhisar aynı zamanda bölgenin en güzel yürüyüş parkurlarından biri olan Güvercinlik Vadisi’ne de ev sahipliği yapıyor. Bir zamanlar halk besledikleri güvercinlerden elde ettikleri gübre ile tarım yaptığı için zenginleşen bu topraklarda şimdi meyve ağaçları ve asma yaprakları hüküm sürüyor. Uçhisar Kalesi de eskiden güvercin yuvası olarak kullanılıyormuş.



