Afrika, menekşe gibi rengarenk bir coğrafyadır. Safari ve kabile yaşamıyla bambaşka dünyalara götürür. Kuzeyindeki oryanta etki sıra dışı bir renkliliğin cazibesini taşır. Kumaşları, renkleri ve aksesuarları Afrika’nın dilini dünyanın her yerinde anlatmaya yeter.

Yazı: Aslıhan Işın / PozitifAfrika ve bu coğrafyadan esinlenen dekorasyon anlayışı tek bir hat üzerinde gitmez. Birbirinden çok farklı stilden etkilenmiş, tıpkı menekşeler gibi melez bir bakış açısı söz konusudur. Ama menekşe gibi insancıl, renkli ve heyecan vericidir. Belki de bu yüzden menekşeler de isimlerini Afrika menekşesi, Cezayir menekşesi gibi kıtanın egzotik köşelerinden alır. Afrika çok renkli tasarımları bir araya getirir. Kabile, safari ya da oryantal temaların hepsi de renkli, sıcak ve etniktir. Bu karakteristik tarzlar, büyük şehirlerdeki bir apartman dairesini bir gezginin evine çevirebilir. Fil, aslan, bufalo, gergedan, leopar formlu ahşap objeler, canlı renkte ve desendeki tekstillerle birleştiğinde, Afrika’nın ilham aldığı vahşi coğrafya artık oradadır. Boncuklar, maskeler, heykeller temayı tamamlarken, kahverengi, yeşil, taba, sarı ve kırmızı safari ve kabile renkleriyle bu vahşi hayatın formlarını besler. Zebra, kaplan ve leopar desenleri safariyi, büyük yapraklı bitkiler, keten dokumalar, hasırlar, Hindistan cevizi lifleri, palmiyeler, kabile etkisini destekler.