Kurban Bayramı tatilini Roma'da geçirecekseniz, Roma'da yapılacaklar listemize mutlaka göz atın!





Kurban Bayramı, Avrupa’yı gezmek için en güzel dönemlerden birine denk geliyor. Dört günlük tatil ise harika bir Roma tatili yapmak için ideal. Ancak popüler seyahat acentelerinden Tripsta’ya göre hesaplı uçuşların büyük kısmı şimdiden ayrılmış durumda ve bayramda Roma’ya gitmek isteyenlerin acele etmesi gerekiyor.Roma hiç şüphesiz herkesin hayatında en azından bir kez gitmek istediği dünyanın en güzel şehirlerinden biri. 4 günlük Kurban Bayramı tatili Roma seyahati hayallerinizi gerçekleştirmek için ideal. Öte yandan sonbaharla birlikte uçak bileti fiyatlarının genellikle düşme eğilimine girmesi, gündüzleri hava hala sıcak olurken, geceleri hafif bir serinlik olması ve özellikle Ağustos ayının tatilci kalabalığının geride kalmış olması da bu dönemi en uygun dönem haline getiriyor.Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca turist Roma’nın hazinelerini, sanat ve mimarinin şaheserlerini keşfetmek için buraya akın ediyor. Roma öylesine harikalarla dolu ki, özellikle ilk kez gelenlerin en önemli cazibe merkezlerinin tümüne gitmek için en azından 4 gün ayırması tavsiye ediliyor. Bu yılki Kurban Bayramı bunun için güzel bir fırsat sunuyor. Mümkünse tatilinizi bir haftaya uzatmak hiçbir şey kaçırmadan şehri bütün görkemiyle keşfetmenize yardımcı olacaktır.Roma o kadar çok sayıda turist çekiyor ki rezervasyonunuzu ne kadar erken yaparsanız o kadar iyi. Şehre ayak bastıktan sonra, yapmadan asla geri dönmemeniz gereken bazı şeyler var. İşte Roma’da geçireceğiniz dört günlük Kurban Bayramı tatilinde mutlaka yapmanız gereken şeylerden bazıları:Buradaki en güzel eserleri (tarihin eserlerin bulunduğu salon, Rafael Odaları, halı odaları, harita odaları ve elbette ki ünlü Sistina Şapeli’ni), görmeye en azından bir saat ayırın. Biletinizi önceden online almak size epey zaman kazandıracaktır. Birkaç Euro fazla ödeyerek uzun bilet kuyruklarına takılmadan gezebilirsiniz.Gösterişli kafeler, Barok saraylar ve üç muhteşem çeşmenin bulunduğı Piazza Navona, hem yerli halkın hem turistlerin vakit geçirmeyi sevdiği bir yer. Burada pek çok ressam, hediyelik eşyacı ve müzisyen görebilirsiniz. Gece meydan insanlarla dolu olsa da buranın gerçek güzelliğini görmek için sabah kalabalık bastırmadan gidin.Bu mezarların en güzelleri, Piazza Antica’daki Catacombe di San Callisto’da bulunuyor. Roma’daki 60 kadar yer altı mezarından yalnızca birkaç tanesi halka açık ve yalnızca rehber eşliğinde gezilebiliyor. San Callisto’nun labirenti andıran 5 katlı tünelleri 12 mil uzunluğunda. Toplu taşımayla Piramide Metro durağından 118 numaralı otobüse binebilir ve St. Callisto yer altı mezarlarına gidebilirsiniz. Toplu taşıma karmaşık geldiyse taksiyle 20 dakikada buraya gitmeniz mümkün. İşiniz bittiğinde tekrar taksi çağırabilirsiniz.Yemek deyince İtalyanların aklında hiç şüphesiz carbonara gelir. Roma’nın en iyi restoranları şehrin merkezindedir bu nedenle Roma’da en iyi carbonara’yı yemek için de şehir merkezindeki Da Danilo veya Roscioli’ye gidebilirsiniz.Festival programında konserler, sahne ve tiyatro performansları yer alıyor. Romaeuropa web sitesi: http://romaeuropa.net/.