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Kim demiş kışın, açık havada aktivite yapılmaz diye! İşte size çocuklarla gidebileceğiniz keyifli rotalar...

Mevsim kış, hava soğuk diye evde oturmak zorunda değilsiniz...Soğuk kış günlerinde de çocuğunuzu yanınıza alıp keyifli bir geziye çıkabilirsiniz. Üstelik bu sırada ona eğlence, huzur ve kültür aşılayabilirsiniz! İşte size birkaç alternatif rota: Sakinleşmek için; Emirgan Korusu, Adalar... Kültür aşılamak için; Darıca Hayvanat Bahçesi, İzmir Doğal Yaşam

Parkı... Eğlenmek için; Vialand, Harikalar Diyarı...



Yazı: İpek Koşan



