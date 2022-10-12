Mozart’ın melodileriyle altın sonbahar Salzburg

Sonbaharın keyfini tarihi dokusunu kaybetmemiş ve Unesco Dünya Miras Listesi’ne giren özel şehir Salzburg'da geçirmeye ne dersiniz? 2.5 saatlik bir uçuşla kendinizi adeta Ortaçağ'da hissedeceğiniz bu güzel kenti gelin en ayrıntılı biçimde inceleyelim...

Yazı: Ayşegül Kulu

Elele Arşivinden (2018)



Her mevsimi tanımlayan bir renk olmalı… İlkbaharın yeşil, kışın gri, yazın sarı… Sonbaharda ise sarıdan turuncuya, kırmızıya uzanan bir renk cümbüşünü doğa bize sunuyor. Mevsimin en muazzam renklerini getiren ekim ayı ‘altın sonbahar’ olarak karşılanıyor. Orta Avrupa coğrafyası altın sonbaharını yaşamak içinse ekim ve kasım en ideal ay. Küçük şehir merkezine sığdırabildiği keşfedilmeyi bekleyen tarihi, gastronomik noktaları ve yakın bölge turlarıyla sonbaharda Salzburg iyi bir destinasyon. Özellikle ekim sonunda Cumhuriyet Bayramı ile birleştireceğiniz uzun bir hafta sonu gezisi için radarınıza Mozart’ın müziği eşliğinde ünlü bestecinin doğduğu şehri alabilirsiniz.

SALZBURG'A NASIL GİDİLİR?

İstanbul’dan 2.5 saatlik doğrudan Salzburg uçuşlarıyla birlikte, Viyana’dan da Salzburg’a gidebilirsiniz. Küçük şehirlerin zaman kazandıran şehir merkezine yakın havalimanı güzelliği, Salzburg için de geçerli. Havalimanına indiğiniz andan en fazla yarım saat sonra kendinizi tarihi şehir merkezinde bulmanız işten bile değil.





SALZBURG'DA NE YAPILIR?

Tarihi dokusunu kaybetmemiş ve Unesco Dünya Miras Listesi’ne de giren bu özel şehir, meydanları, Ortaçağ’a geçiş hissi yaşatan kalesi ve katedrali, klasik kafe-pubları ve sevimli sokakları ile sizi ilk andan itibaren kendine hayran bırakıyor.



Salzburg şehir turunuza nehir kenarında yapacağınız yürüyüşle başlayın. Güzel havada bisiklet de alternatif olabilir. Mevsimin tüm güzelliklerine ve güzün renklerine Mirabell Bahçeleri’nde tanıklık edin. Muazzam peyzajı ile sizi etkileyecek bahçeden saraya geçişinizde keyifli bir nikah seremonisine de denk gelebilirsiniz.



Şehrin panoramik manzarasına kavuşmak için biraz emek vermek gerekiyor. Salzburg Kalesi’ne yarım saat süren bir tırmanmanın ardından, tüm emeğinize değiyor. Fotoğrafseverler için uzun bir vakit ayırabilecekleri açık alan turunun haricinde kalenin iç alanlarını gezmek için bilet almanız gerekiyor. Salzburg Kalesi güneşin batışını izlemek için de en iyi nokta! Kale’nin ardından Kapitalplatz’da küçük bir mola verin. Oradan şehrin ihtişamlı katedrali Salzburger Dom’a uğrayın.



Alışveriş turu için Getreidegasse bölgesi ünlü mağazaları, butikleri, hediyelik eşya mağazaları ve kafeleri ile sizi bekliyor. Mozart’ın doğduğu ev ‘Mozart’s Geburtshaus’ de alışveriş bölgesinde. Günümüzde müze olan binayı gezebilirsiniz.



Mozart’ın müziğine, heykelleri ve hediyelik eşyalarına tüm şehirde denk geleceksiniz. Tatlı bir şehir finali için özel Mozart çikolatalarından almayı atlamayın!





MUTLAKA DENEYİN!

220Grad: Salzburg merkezde 3 farklı noktada hizmet veren 220Grad, güzel bir öğle yemeği arası için ilk öneri. Modern ve samimi mekan seviyorsanız burası tam size göre. Doyurucu çorbaları ve salatalarının ardından güzel bir kahve ile keyfinizi tamamlayın. (220grad.com)





Özel bir kafe deneyimi: CAFE SACHER&MOZART CAFE

Klasik bir Avusturya kafesi deneyimi için Hotel Sacher’in altındaki Cafe Sacher, Salzburg’da nehir kenarındaki şubesiyle ziyaret edilmeye değer… Uzun bir nehir kenarı yürüyüşünün ardından sacher torte ve kahve molası verin. Sabah kahvaltınızı da nehre karşı bir masada yapabilirsiniz. Şehrin öne çıkan bir başka özel kafesi de Mozart Cafe. Ünlü alışveriş caddesi Getreidegasse’teki kafeye alışveriş turunuzun ardından uğrayın.

Alter Fuchs: İyi bir şinitzel ve geleneksel Avusturya yemeklerini lokal bir ortamda denemek için akşam yemeğinde Alter Fuchs’a gidin. Vejetaryenler için de sebze yemekleri ve çorbalar var. Geleneksel bir pub deneyimi için şehrin popüler buluşma noktalarından Augustiner Bräu-Kloster Mülln geniş bahçesi ile ilk seçeneğiniz olsun.





KENDİ KARTPOSTAL KARENİZİ ÇEKMEYE NE DERSİNİZ?

Hallstatt’ı görene kadar tüm gezginler, pek çok güzel yere gittiğini, büyülü ambiyanslar deneyimlediğini düşünebilir. Ama ne zaman gölün üzerinden tekneyle uzaktan Hallstatt’ı görür ve bir kartpostal karesinin içinde olma hissini yaşarsınız, işte o zaman fikrinizi değiştirirsiniz.

SOSYAL MEDYANIN EN POPÜLER YERLERİNDEN BİRİ: HALLSTATT

Sosyal medyanın da etkisiyle son yılların popüler noktalarından biri haline gelen Hallstatt, aslında tam günübirlik gezmelik bir kasaba. İlkbaharla birlikte gezgin sayısı artan Hallstatt’a ilgi aslında yılın her ayında büyük. Salzburg’dan 1.5 saatlik araba yolculuğunuzun yanı sıra günübirlik otobüs turları ve trenle yapabileceğiniz romantik bir turu da seçebilirsiniz.



Hallstatt, doğanın ve kartpostal hissini artıran evlerinin yarattığı büyülü atmosferinin yanında dünyanın ilk tuz madenine ev sahipliği yapması nedeniyle de gezginlerin ilgisini çekiyor. Tuz madenlerine gitmek için güzel havalarda 1 saatlik yürüyüş yolu ideal ama fünikülerle de tuz madenlerine ulaşabilirsiniz. Unutmayın! Ekimde füniküler var ama kış aylarında füniküler kapalı.



Fotoğraf tutkunuysanız, bölgenin en eski kasabası arkanıza Alpleri alarak en güzel karelerinizi yakalayabilir. Göl kıyısında kuğuları, ördekleri besleyebilirsiniz.



Daha sakin bir dönemde büyülü bir atmosfer yaşamak istiyorsanız kasım-şubat dönemini de tercih edebilirsiniz. Kim bilir belki sizin kartpostal karenize kar daha çok yakışır…





DÖNÜŞ YOLUNDA HANGAR

Salzburg Havalimanı’nın hemen yakınındaki Red Bull Hangar 7’ye mutlaka geziniz süresince uğrayın. En iyi alternatif şehirden dönüşte uğramak.



Hangar 7, size modern bir müze deneyimi sunuyor. Gösteri uçakları, motosikletler ve Formula 1 araçları gibi birçok özel aracı bir arada görmenizi sağlıyor. Burada en çok ilgi gören bölüm, unutulmaz stratosfer atlayışını yapan Felix Baumgartner’ın atlayışını yaptığı kapsül ve kıyafeti.



Hangar için giriş ücreti olmadığı bilgisi de aklınızda olsun!



Hangar’ın bir sürprizi de restoranı. Hangar’ın içinde yer alan Ikarus Restaurant her ay özel şef konukları ile fark yaratıyor.





VALİZİNİZE NELER ALMALISINIZ?

Şehir içi turlar için rahat spor ayakkabılarınızı, Hallstatt ve Salzburg kalesi turları içinse trekking ayakkabılarınızı ve giysilerinizi yanınıza almayı unutmayın. Klasik müzik konserleri ve şık Salzburg kafelerinde keyifli molalar için güz aylarına yakışan toprak tonlarında uzun kazak ve pantolon kombinlerinizi paltolarınızla tamamlayın.





SALZBURG'DA NEREDE KALINIR?

Nehrin iki yakası da size küçük ve şık butik oteller ve B&B’ler (bed&breakfast) sunuyor. Altstadt’ın (eski şehir) her yere yürüme mesafesinde olduğu düşünülürse, gideceğiniz tarihler için uygun fiyatlı otellerin yorumlarını şimdiden inceleyebilirsiniz.

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