Tatil için son çıkış: Halkidiki

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Yazı: Deniz Küçükhüseyin Çakmakçı



Yurt dışında, kara yoluyla ulaşabileceğiniz, muhteşem denizi ile sizi kendine hayran bırakacak ve üstelik yurt içi tatillere kıyasla daha uygun fiyata tatil yapacağınız bir yer var desek aklınıza neresi gelir? Cevap Halkidiki değildir eminiz. Çünkü onunla henüz tanışmadınız...



Yunan adalarının popülaritesi tartışılmaz, ancak Halkidiki en azından Türkiye’de henüz o kadar popüler değil. En azından diyorum çünkü dünyanın her yerinden tatilciler 70’li yıllardan itibaren keşfetmiş bu müthiş yeri. Eşimle güneye gitmeyi planlarken kendimizi birden, önce Yunan adaları programı yaparken, sonra da nasıl olduysa sadece birkaç kez adını duyduğumuz Halkidiki yolunda bulduk!

Halkidiki, Yunanistan’ın kuzeyinden Ege’ye uzanan üç parmak şeklinde yarım adalar grubundan oluşuyor. Bu adalar Kassandra, Sithonia ve Athos. Turizmin en yoğun olduğu ada Kassandra. Sithonia, epeyce lüks tatil arayanlar için doğa üstü bir yerken; en doğudaki Athos ise manastırlarla dolu ve kadınların girmesi yasak olan özerk bir bölge. Yunanistan’a da bağlı değil, Vatikan gibi bir statüsü var.



Nasıl gidilir?

Halkidiki’ye kendi arabanızla veya tur şirketlerinin otobüsleriyle ulaşabilirsiniz. Eğer imkanınız varsa arabanız ile gitmenizi öneriyorum. Araba için yapılacak birkaç işlem sonrası rahatça yolculuğunuza çıkabilirsiniz. Yol 6-7 saat sürüyor. Ancak otobüs ile gidecekseniz bundan biraz daha fazla süreceğini hesaplarınıza katın. ETS tur konforlu otobüsleriyle sıkıntısız ulaşım sağlıyor.



Neden tercih edelim?

Bir tatilden beklentiniz öncelikli olarak bizimki gibi harika kumlarda uzanarak, turkuaz bir denizde keyif yapmak ise Halkidiki ilk tercihiniz olabilir. Dinlenerek geçireceğiniz keyifli bir günün sonunda ise oldukça zengin eğlence alternatifleri de var elbette. Halkidiki’deki gece hayatının en popüler kulüpleri Amnesia, AHOY ve Stigma. Kulüplerin tamamı Kallithea bölgesinde yer alıyor. Kallithea turizmin merkezi diyebiliriz. Her seyahatin olmazsa olmazı hediyelik eşyacılar, kafeler, tavernalar, ufak tefek mağazalar bu bölgede yer alıyor. Otellerin yer aldığı bölge de yine burası.

