Teknede tatil keyfi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

"Yüzen butik oteller" olarak adlandırılan guletler, havaların ısınması ve ilk turist kafilelerinin gelmesiyle denizlerde boy göstermeye başladı.

Türkiye'de mavi turun merkezi kabul edilen Güney Ege'de genelikle zengin turistlere hizmet veren ve değerleri milyonlarca dolar olan guletler, bakımdan geçirilerek yeni sezona hazır hale getiriliyor.



Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de bünyelerinde pek çok lüksü barındırmaları nedeniyle "Yüzen butik oteller" olarak adlandırılan guletler, havaların ısınması ve ilk turist kafilelerinin gelmesiyle denizlerde boy göstermeye başladı.



Kiralama bedellerinin yüksek olması dolayısıyla genelde farklı bir tatil geçirmek isteyen zengin turistin tercihi olan lüks yatlar, mavi yolculuğa çıkarak Ege'nin eşsiz güzellikteki koylarını yakından görmek isteyenlere hizmet veriyor.



Bodrum ve Marmaris'in Bozburun beldesinde yapılan ve fiyatları 4 milyon doları bulan yöreye özgü ahşap guletler, ülke ekonomisine her yıl milyonlarca lira katkı sağlıyor.



Marmaris'te son hazırlıklar yapılıyor

Mavi turun merkezlerinden olan Marmaris'te Yat Limanı'nda pek çok gulet, kendilerine ayrılan yerlerde demirlenerek yeni müşterilerini beklerken, bazılarında ise son sezon hazırlıkları yapıldığı gözlendi.



Marmaris bölgesinde yaz aylarında boyları 24 ile 43 metre arasında değişen yüzlerce ahşap guletle Ege Denizi'nde mavi turlar düzenleniyor. Genelde bir ve iki haftalık mavi turlara çıkılan ahşap guletler, lüks bir oteldeki gibi döşenmiş kabinleriyle turistlere konforlu bir tatil imkanı sunuyor.



İçerisinde jakuzi, televizyon, internet ve telefon bulunan yatlarda ayrıca sörf, ringo, su kayağı gibi birçok su sporu yapma imkanı sunuluyor. Yatlarda görev yapan tecrübeli aşçılar, misafirlerin istekleri doğrultusunda menüler hazırlayarak, yöreye özgü deniz ürünlerini tattırıyor.



Genellikle Göcek, Datça, Bodrum ve Bozburun'u dolaşarak maviyle yeşilin kucaklaştığı koylarda mola veren yatlar, müşterilerin talep etmesi durumunda rotalarına Yunan adalarını da ekliyor.



"Günlük kirası 5 bin avro olan yatlar var"

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Hasan Mengi, bölgelerinde değişik boylarda 370 kadar ahşap guletin Türk turizmine hizmet verdiğini söyledi.



Mengi, "Guletlerin günlük kiraları, yatın büyüklüğü ve verilen hizmet kalitesine göre değişiyor. Guletlerin günlük kiraları özelliklerine göre 800 avrodan başlıyor, 5 bin avroya kadar çıkıyor" dedi.



Yat turizminin her geçen yıl büyüme gösterdiğine dikkati çeken Mengi, bu sezonda iyi bir sezon geçirmeyi beklediklerini kaydetti. Yatların aynı anda 14-15 kişiye hizmet verebildiğini belirten Mengi, "Sadece zengin turistlerin değil, Marmaris'e tatil için gelen orta gelir düzeyine sahip Türk vatandaşlarımız da mavi turlara katılabilir. Çünkü küçük boydaki guletlerin kiralama fiyatları kişi başına bölündüğünde oldukça uygun" diye konuştu.



Mavi tur turizminin bir düzene sokmak için yatlarda da otellerdeki gibi yıldız sınıflandırması yapılması gerektiğini anlatan Mengi, yatlar ve turlarıyla ilgili bir standart getirilmesinin şart olduğunu vurguladı. Mengi, bu yönde bir çalışma yapmayı gündemlerinde tuttuklarını sözlerine ekledi.