Tropikal bir mola

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Soğuk kış günlerine Bangkok-Pattaya’nın tropikal iklimiyle mola vermeye ne dersiniz?

Mika Tur sizi soğuk kış günlerine Bangkok-Pattaya’nın tropikal iklimiyle mola vermeye davet ediyor. Muhteşem orkide bahçelerinde dolaşmak, Budizm’in mistik sırlarını keşfetmek, filleri ellerinizle beslemek, bembeyaz kumsallarda güneşlenmek isterseniz bu fırsatı kaçırmayın! Gezinin Bangkok durağında, dünyaca ünlü devasa Buddha heykellerini ve Kraliyet Tapınağı’nı ziyaret edebilir, Hindistan cevizi ağaçları arasında kanallarda yolculuğa çıkarak ilginç yaşamlara tanık olabilir, çiçek pazarından ve Sea Food Market’ten yerlilerle beraber alışveriş yapabilir, tarih ve modernizmin iç içe geçtiği Asiatique’te deniz mahsullerinin tadına bakabilirsiniz. Pattaya durağında ise palmiye ağaçlarının altında bembeyaz kumsallarda güneşlenerek deniz ve güneşe doyabilirsiniz. 14 Ocak çıkışlı, 8 gece 6 gün süren tur 949 Euro’dan başlayan fiyatlarla www.tatilbudur.com’da.

