İşte Türkiye'de son 1 senenin uçak bileti satış istatistiklerine göre seyahatin 5N 1K'sı...

Geziko son 1 yıldaki uçak bileti satış verilerini inceledi ve ortaya Türk seyahat severler ile ilgili kimi komik, kimi dikkat çekici birçok sonuç çıktı. En çok seyahat eden isimlerden en çok seyahat edilen destinasyonlara, kart kullanım alışkanlıklarından seyahat hayalleri kurduğumuz zamanlara kadar birçok veri derlendi. Seyahat etmeyi kolaylaştıran seçenekler sunan, Türkiye’nin online uçak, otel ve araç kiralama arama motoru www.geziko.com sitesinin sizin için yaptığı araştırmanın sonuçları gülümseten nitelikte.Yapılan araştırmada en çok gezen erkek isimlerinin Mehmet, Mustafa ve Ahmet; en çok gezen kadın isimlerinin ise Ayşe, Fatma ve Zeynep olduğu gözlendi. Evde oturmayı seven, benim ne işim var gezmelerde diyen isimlerden birkaçı ise Tayyar, Sadri, Ramiz, Serenay, Petek ve Rahşan.Yurt içi destinasyonlarda, gidiş-dönüş en çok seyahatin İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapıldığı gözlendi. İzmir’in birinciliği kapması tesadüfi değil. Son zamanlarda hava yollarının yeni destinasyonlar için İzmir seferlerine başlaması ve İzmir çıkışlı seferlerini artırması bunu kanıtlar nitelikte. İzmir’den sonra en çok karşılıklı uçuşun yapıldığı yurt içi şehirler sırasıyla İzmir-Atatürk Havalimanı ve Antalya-Sabiha Gökçen Havalimanı.Yurt dışı destinasyonlarından Türkiye’ye yapılan seyahatlerin başında New York geliyor. New York - İstanbul seyahatleri birinciliği kimselere bırakmazken, Münih ve Varşova seyahatleri de New York’un ardından birinciliği zorluyor. Türkiye’den ise en çok Bakü, Kiev ve Münih’i ziyaret ediyoruz. Bakü ve Kiev’in vizesiz ülkeler olması en çok seyahat edilen destinasyonlar arasında olmasının en önemli sebeplerinden biri. 1 yıllık toplam uçuşlarımızın %58’i yurt içine, %42’si yurt dışına gerçekleşiyor.Türk seyahatsever, en çok 14:00 ve 15:00 saatlerinde hayal ettikleri seyahatler için bilet alıyor. Ardından işinin başına dönen Türk insanı tekrardan bilet almaya akşam saatlerinde, 22:00’da devam ediyor.Seyahat severlerin %18’i biletlerini alırken taksitli olmasını tercih ediyor. 1 online bilet alışverişinde yurt içi hatlar için harcadığımız para 168.5 TL, uluslar arası uçuşlarda ise kat be kat fazlası; 1061 TL.