Turnalar Hep Uçsun

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WWF-Türkiye ve Brisa desteğiyle yürütülen “Turnalar Hep Uçsun” Projesi için 19-21 Aralık tarihlerinde Atlas dergisi Çukurova deltasında! Dergi, bu geziye okurlarını da bekliyor!