menu

close

menu

close

menu

close

Turnalar Hep Uçsun

WWF-Türkiye ve Brisa desteğiyle  yürütülen “Turnalar Hep Uçsun” Projesi için 19-21 Aralık tarihlerinde Atlas dergisi Çukurova deltasında! Dergi, bu geziye okurlarını da bekliyor!
Yeryüzü onların kanatlarının gölgesini tanıyor. Turnalar, uzun yollar aşıp bize geliyor. Dinlenmek, barınmak ve sığınmak için geliyorlar. Atlas dergisi 20-21 Aralık’ta Çukurova Deltası’na, onlara gidiyor, tanımak ve anlamak için...



PROGRAM AKIŞI
20 ARALIK 2014 CUMARTESİ
11:00 Ziyapaşa Bulvarı’nda Mado önünde buluşma
11:30 Yemek için hareket
12.00-13.30 Onbaşılar Restoran’da yemek
13:45 Çukurova Deltası’na hareket
15:30-17:30 Rehber eşliğinde Yumurtalık Lagünü Milli Parkı gezisi (fotoğraf makinenizi unutmayın)
19:00 Kamp alanına varış
20:00 -21:30 Yemek (kamp alanında mangal)
21 ARALIK 2014 PAZAR
07:00-08:00 Kahvaltı
08:30 Kamp alanı toparlama ve doğa gezisi için otobüslere geçiş
10:30-12:30 Anavarza Antik Kenti gezisi
12:30 Adana merkeze hareket
 Kontenjan 30 yetişkin ile sınırlıdır
Son başvuru tarihi 12 Aralık Cuma, saat 13:00
Başvurular, katılacak kişinin adı, soyadı, yaşı, cep telefonu, mesleği ve katıldığı şehir belirtilerek şu e-posta adresine yapılmalıdır: turnalarhepucsun@doganburda.com


Bilgi için: www.atlasdergisi.com
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler