Yeryüzü onların kanatlarının gölgesini tanıyor. Turnalar, uzun yollar aşıp bize geliyor. Dinlenmek, barınmak ve sığınmak için geliyorlar. Atlas dergisi 20-21 Aralık’ta Çukurova Deltası’na, onlara gidiyor, tanımak ve anlamak için...
PROGRAM AKIŞI
20 ARALIK 2014 CUMARTESİ
11:00 Ziyapaşa Bulvarı’nda Mado önünde buluşma
11:30 Yemek için hareket
12.00-13.30 Onbaşılar Restoran’da yemek
13:45 Çukurova Deltası’na hareket
15:30-17:30 Rehber eşliğinde Yumurtalık Lagünü Milli Parkı gezisi (fotoğraf makinenizi unutmayın)
19:00 Kamp alanına varış
20:00 -21:30 Yemek (kamp alanında mangal)
21 ARALIK 2014 PAZAR
07:00-08:00 Kahvaltı
08:30 Kamp alanı toparlama ve doğa gezisi için otobüslere geçiş
10:30-12:30 Anavarza Antik Kenti gezisi
12:30 Adana merkeze hareket
Kontenjan 30 yetişkin ile sınırlıdır
Son başvuru tarihi 12 Aralık Cuma, saat 13:00
Başvurular, katılacak kişinin adı, soyadı, yaşı, cep telefonu, mesleği ve katıldığı şehir belirtilerek şu e-posta adresine yapılmalıdır: turnalarhepucsun@doganburda.com
Bilgi için: www.atlasdergisi.com