Ünlülerin kalbindeki yabancı şehirler

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Hemen her konuda rol model olan ünlülerin yurt dışı tercihleri de hiç şüphesiz tatil seçimlerimiz için bize yol gösterebilir.

Geçtiğimiz haftalarda pek çok ünlünün de adının karıştığı şok uyuşturucu baskınında adı geçen ancak İtalya’da olduğu için gözaltına alınmayan Berrak Tüzünataç dönmeyince hakkında yakalama emri çıktı. Avrupa tatilini uzatma kararı aldığı söylenen güzel oyuncu, iddialara göre Roma’ya yerleşti. Ortalığın karışık olduğu dönemi gözlerden uzak geçirmeyi amaçlayan yıldızın, dönmek için olayların durulmasını beklediği tahmin ediliyor.



ROMA: SANAT DOLU SIĞINAK

Dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan Roma, günümüzde halen sahip olduğu antik kalıntılarla dikkat çekiyor. Bunların en önemlileri arasında Palatine Tepesi’ndeki kraliyet sarayları, forumdaki tapınaklar, barış sunağı, Diocletian’ın Kaplıcaları ve Collesium sayıılabilir.



Aşk Çeşmesi: Trevi Çeşmesi veya Fontana di Trevi adlarıyla da anılsa da Türkçe’de en yaygın kullanılan ismi Aşk Çeşmesi. Roma’da Poli Sarayı’nın yanına klasik ve barok tarzı heykeller yapılarak bugünkü halini almış ve dünyanın en önemli çeşmelerinden biri olarak anılıyorİspanyol Merdivenleri: Aşk Çeşmesi’ne yürüyerek 10 dakikalık mesafede bulunan merdivenler, Roma’nın kalbinin attığı meydanda bulunuyor ve karşısında da Roma’nın en ünlü caddelerinden Via Condotti var. Merdivenlerden indiğinizde, hemen karşınıza Fellini tarafından yapılan bir havuz çıkıyor.



Pantheon: Yunanca’da ‘Tüm Tanrıların Tapınağı’ anlamına gelen Pantheon, ilk olarak Antik Roma’nın tüm tanrıları için tapınak olarak inşa edilmiş. Pantheon kavramı günümüzde içinde meşhur kimselerin gömülü olduğu anıtlar için kullanılıyor.



Collesium: İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan ve Roma denilince ilk akla gelen tarihi yapı. Flavianus Amfitiyatro olarak da biliniyor. M.Ö. 72 yılında ünlü bir komutan olan Vespasianus tarafından yapımına başlanmış. Günümüzde depremden dolayı harap vaziyette olmasına ve taşlarının çalınmasına rağmen Collesium Roma İmparatorluğu’nun uzun zamandan beri ikonik sembolü olarak görülüyor.

