Baştan sona yenilenen Voyage Sorgun, misafirlerini yepyeni bir konsept ile karşılıyor… Yenilenen konseptiyle Voyage Sorgun her zamankinden daha çok ilginizi çekecek.





Odalardan genel alanlara, yiyecek içecek ünitelerinden çocuk kulübüne, plaj ve havuzlardan eğlence aktivitelerine kadar Voyage Sorgun’un her köşesinde değişimi hissetmeye hazır mısınız?Yeşilin bin bir tonu içerisinde Voyage kalitesini en üst seviyede yaşatan Voyage Sorgun, yeni baştan yaratılan odaları ile kusursuz bir tatilin kapılarını aralıyor. Sorgun Ormanı’nın yanı başında, Akdeniz’in eşsiz maviliklerini birbirinden şık hizmetlerle buluşturan Voyage Sorgun, misafirlerini yenilikler ile karşılıyor.Her biri özenle dekore edilmiş standart odalara alternatif olarak, bungalov ve aile tipi odalarda da konuklama seçenekleri sunan Voyage Sorgun’da kusursuz bir tatilin kapılarını aralayın.Tamamen yenilenen ve büyüyen snack restoranlar, Akdeniz’den ilham alan yeni menüsü ve mevsimsel sunumları, Voyage kalitesiyle sizlere sunuluyor. Voyage Sorgun’un enfes yemekleri, Dinner Theatre ile canlı gösteriler ve birbiriden özel etkinlikler sizleri bekliyor. Steak House, İtalyan Restoranı, Çin Restoranı, Teppanyaki Restroran ve Rum Restoranı’nda dünyaca ünlü şeflerin elinden çıkan yepyeni lezzetler damaklarınızı şenlendirirken, klasik ve modern tatların yaratıcılıkla yeniden şekil aldığı Voyage Pattiserie’de enfes bir damak yolculuğuna çıkmaya unutmayın.Voyage Sorgun, hem sizi hem de çocuklarınızı düşünerek her yaşa ve zevke ayrı hizmet sunuyor. Minik konuklar için yenilenen çocuk kulübünde, onlara özel tasarlanan kum oyun alanı ve parkuru ile birlikte 4-12 yaş arası misafirleri gün boyu maceralar bekliyor… Sahil kısmına kurulan kapalı oyun alanı; kaydırak, tünel, top havuzu ile minik misafirler eğlencenin sınırını zorlayacak.Tüm donanımlara sahip yeni fitness salonunda; özel ekipmanlar, deneyimli eğitmenler ve enfes sunumlar eşliğinde forma girmeye hazırlanın! Tüm bu ayrıcalıkların yanı sıra genişletilen sahil alanı ve havuz kenarları için rahat ve şık şezlonglar eklenirken, Voyage Sorgun’un eşsiz havuzları da özel bir tasarım ile baştan sonra yaratıldı. Yenilenen beach kulüp’te misafirlere gündüz deniz, kum ve güneş üçlüsü geceleri ise birbirinden çılgın partiler bekliyor.Eğlencenin en yeni haliyle tanışmak için Voyage Sorgun’da yerinizi ayırtmayı unutmayın…http://www.voyagehotel.com/Voyage-Sorgun/